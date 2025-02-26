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Мир

В Румынии задержали пророссийского кандидата в президенты

15:43 26.02.2025

Кандидата в президенты Румынии, победителя аннулированного первого тура Кэлина Джорджеску задержали по делу о «создании фашистской организации с целью подрыва конституционного порядка» и незаконном финансировании избирательной кампании, сообщило местное издание Mediafax.

В официальном аккаунте кандидата в соцсети X появилось сообщение, что Джорджеску доставили на допрос в Генпрокуратуру Румынии. Сторонники политика написали, что он собирался снова выдвинуть кандидатуру на пост президента. «Где же демократия, где партнеры, которые должны защищать демократию?» — говорится в опубликованном сообщении.

На данный момент Джорджеску находится в статусе подозреваемого, уточнили источники издания News.ro. Его задержала дорожная полиция, сообщило Romania Journal. По информации издания, сегодня у сторонников Джорджеску прошил десятки обысков, а полиция назвала дело «связанным с созданием или организацией группы фашистского, расистского или ксенофобского характера».

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За четыре часа до задержания Джорджеску в его аккаунте на фейсбуке появилось сообщение об обысках. От имени политика говорилось, что «коммунистическо-большевицкая система продолжила злоупотребления», разбудив десятки семей с детьми, «стремясь фабриковать доказательства, оправдать фальсификацию выборов, и сделать все, чтобы заблокировать мою новую кандидатуру».  

Партия «Альянс за объединение румын», которая поддерживает Джорджеску, объявила, что проведет акцию у Генпрокуратуры. У здания ведомства начали собираться люди и появились полицейские заграждения, пишет News.ro. Когда Джорджеску шел от автомобиля к входу в Генпрокуратуру, кто-то из собравшихся спросил его «о связях с Россией». Политик в ответ рассмеялся, сообщило издание.

Джорджеску занял первое место в первом туре выборов, завершившемся 24 ноября. Политик набрал 22,95% голосов, на втором месте оказалась лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони с 19,18%. Премьер-министр Марчел Чолаку из Социал-демократической партии занял третье место с 19,15% голосов.

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За два дня до голосования во втором туре Конституционный суд аннулировал итоги первого тура. Накануне решения суда румынские спецслужбы заявили, что Россия пыталась вмешаться в избирательный процесс, проводя агитационную кампанию в поддержку Джорджеску. Согласно обвинениям в адрес политика, российские власти контролировали «тысячи бот-аккаунтов в Тиктоке и Телеграме», продвигавших кандидата.

В январе Джорджеску заявил, что НАТО собирается разместить в Румынии десять тысяч солдат «для атаки на Россию». По его словам, альянс пытается развязать третью мировую войну «через Румынию». Тогда же политик сказал, что Украина является «выдуманным» государством, а ее территория «неизбежно», «на сто процентов» будет поделена между соседними странами.

Сторонники Джорджеску в своем твите о задержании кандидата тегнули президента США Дональда Трампа, вице-президента Джеймса Вэнса и миллиардера Илона Маска.

Днем голосования на новых выборах президента Румынии объявлено 4 мая.

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