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Мир

Радиоведущего уволили из-за мизогинных комментариев

16:41 26.02.2025

Австралийского радиоведущего Марти Ширголда уволили из-за оскорблений в адрес футболисток женской сборной Австралии, сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление радиостанции станции Triple M и слова самого Ширголда. Он сравнивал спортсменок с десятиклассницами и критиковал весь женский футбол.

Ширголд во время эфира своего шоу прокомментировал поражение сборной Австралии от команды США, заявив что футболистки команды напоминают ему десятиклассниц с «междусобицами». Позднее он также раскритиковал весь женский футбол. На замечание соведущего, что в следующем году страна пример женский кубок Азии по футболу, Ширголд ответил, что лучше нанесет себе физические увечья, чем будет смотреть турнир.

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Позднее Ширголд извинился за свои слова, но сегодня его программа в эфире радио не появилась. Triple M заявила, что приняла решение «разойтись» с ведущим и заявила, что высказанные им комментарии не соответствуют «взглядам и ценностям» станции.

BBC отмечает, что слова Ширголда также содержали насмешку над результатами сборной Австралии на домашнем чемпионате мира 2023 года, однако они содержали сразу несколько фактологических ошибок. Ведущий сказал, что «мы все влюбились в них, даже несмотря на то, что они вышли в четвертьфинал» — такой результат означал бы, что команда не преодолела даже саму первую, групповую стадию.

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На самом деле сборная Австралия дошла до полуфинала турнира и затем уступила в матче за третье место, это лучший показатель в истории женской сборной Австралии по футболу, мужская же сборная по тому же виду спорта ни разу не преодолевала стадию 1/8 финала. Четвертьфинал с участием команды стал вторым в списке самых популярных событий в истории телевидения Австралии, первую строчку занял полуфинал того же турнира.

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