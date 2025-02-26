Умерла звезда сериала «Сплетница»

Мать голливудской актрисы Мишель Трахтенберг нашла ее мертвой в ее квартире в Нью-Йорке. Актрисе было 39 лет. Об этом сообщает ABC News и New York Post со ссылкой на источники.

Источники сообщили ABC News, что актриса недавно перенесла пересадку печени, из-за чего у нее могли начаться осложнения. Предполагается, что Трахтенберг умерла из-за естественных причин, поэтому ее смерть не расследуется как преступление. Официальная причина смерти будет установлена после вскрытия тела.

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New York Post пишет, что за последние несколько месяцев Трахтенберг опубликовала в своем инстаграме с 800 тысячами подписчиков серию фотографий, на которых она выглядела изможденной. Это вызвало обеспокоенность у ее поклонников. Некоторые из них предположили, что актриса может принимать наркотики.

Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. В девять лет она получила свою первую роль в сериале «Приключения Пита и Пита» на телеканале Nickelodeon. Затем она снималась в различных детских фильмах и шоу. Ее дебют в полнометражном кино состоялся в 1996 году — тогда актриса сыграла главную роль в фильме «Шпионка Хэрриэт».

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Широкую известность Трахтенберг принесли роли в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница». Также актриса появилась в одной из серий «Доктора Хауса» и фильмах «Евротур», «Черное Рождество», «Инспектор Гаджет» и других.

По данным New York Post, в 2021 году актриса выдвинула обвинения в физическом насилии на съемочной площадке против создателя «Баффи — истребительницы вампиров» и режиссера фильма «Мстители» 2012 года Джосса Уидона. Тот отверг все обвинения.