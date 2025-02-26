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Мир

Мужчина отсудил у кинотеатра компенсацию за слишком долгую рекламу перед фильмами

19:37 26.02.2025

30-летний житель города Бангалор в Индии Абишек М.Р. подал в суд на PVR Inox, крупнейшую в стране сеть кинотеатров, из-за слишком долгой, по его мнению, рекламы перед началом фильма и выиграл дело. Сеть обязали выплатить мужчине 50 тысяч рупий (около 570 долларов) за «потраченное время» и еще пять тысяч рупий (около 57 долларов) в качестве моральной компенсации. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, в декабре прошлого года Абишек купил билет на сеанс в 16:05. Он хотел посмотреть военный фильм «Сэм Бахадур». Перед началом сеанса ему 25 минут показывали трейлеры предстоящих премьер и рекламу товаров для дома, мобильных телефонов и автомобилей.

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По словам мужчины, он планировал поехать на работу, однако был возмущен «дорогостоящим нарушением распорядка его жизни». В своем иске Абишек указал, что он «не смог присутствовать на других мероприятиях и встречах, которые были запланированы на этот день».

Он также обвинил кинотеатры в том, что они ставят свои доходы от рекламы выше доходов, которые приносят им зрители, и заставляют их смотреть рекламу против их воли. Суд встал на сторону мужчины.

«В новую эпоху время считается деньгами, время каждого человека очень ценно. 25–30 минут — это значительный срок, чтобы сидеть в театре без дела и смотреть ненужную рекламу. У людей с плотным графиком нет времени, чтобы тратить его впустую», — сказано в решении суда.

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Как отмечает The Guardian, кино считается высокоэффективным средством рекламы в Индии, и доля его присутствия в рекламном секторе растет. Кроме того, в отличие от западных кинотеатров, в Индии рекламу показывают не только перед фильмом, но и во время 15-минутной паузы в середине сеанса.

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