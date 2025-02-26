Инженер и химик признались в нападении на консульство России во Франции

Двое подозреваемых в нападении на консульство России во французском Марселе признали свою вину. Ими оказались инженер и химик из Национального центра научных исследований Франции. Об этом пишут телеканал BFMTV и газета La Provence.

Сообщается, что исследователи были задержаны 25 февраля во время их участия в акции в поддержку Украины. Их опознали по записям с камер видеонаблюдения.

По данным BFMTV, подозреваемых доставили в отделение полиции, где они признались в том, что бросили взрывные устройства в сад российского консульства в восьмом округе Марселя. Речь идет о трех пластиковых бутылках со взрывчатыми веществами, две из которых взорвались, рассказали в префектуре департамента Буш-дю-Рон. Ранее такую же версию взрыва озвучила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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«Это были бутылки из-под газировки объемом 50 миллилитров, остатки которых в настоящее время изучаются», — сообщили во французской полиции.

Газета La Provence пишет, что в отделении полиции задержанные объяснили нападение на российское консульство поддержкой Украины и подробно описали, как изготовили самодельные взрывные устройства.

Отмечается, что 50-летний инженер и 40-летний ученый-химик «использовали свои знания, чтобы заполнить три пластиковые бутылки смесью азота и химических веществ, способных вызвать детонацию». Исследователи ожидают суда, который должен пройти в ближайшее время, сообщили телеканал BFMTV и газета La Provence.

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Инцидент произошел 24 февраля в день годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину. В результате взрыва никто не пострадал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взрыв на территории российского консульства имеет признаки теракта и Москва будет требовать скорейшего расследования происшествия. В МИД Франции сообщили, что Париж осуждает любые посягательства на безопасность дипломатических представительств.