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Мир

В российском консульстве во Франции прогремел взрыв

11:34 24.02.2025

Внутри российского консульства во французском Марселе произошел взрыв, сообщает La Marseillaise со ссылкой на источник среди пожарных, а также на слова генерального консула Станислава Оранского. Издание отмечает, что в результате взрыва никто не пострадал. 

BFM TV со ссылкой на источник в полиции уточняет, что в сад российского консульства в восьмом округе Марселя были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Сейчас на месте происшествия, как сообщается, находятся около тридцати пожарных и полицейских.

В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что взрывы на территории генконсульства имеют все признаки теракта. В интервью РИА «Новости» она рассказала, что Москва потребует от Франции скорейшего расследования инцидента, а также шагов по усилению безопасности российского диппредставительства.

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Генеральное консульство России в Марселе раньше уже становилось объектом угроз, напоминает «Коммерсантъ». Издание пишет, что в марте 2024 года французские силовики задержали 43-летнего гражданина России по подозрению в угрозах в адрес своих соотечественников. Мужчина, как сообщалось, сделал около сотни звонков в консульство России в Марселе, во время которых заявлял о намерении совершить серию убийств.

Российское Генконсульство в Марселе расположено на проспекте Амбруаза Паре. неподалеку также находятся консульства Египта, Туниса, Армении и Сан-Томе и Принсипи.

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