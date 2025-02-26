Интерпол помог задержать распространителя детского порно в России

В городе Ряжск Рязанской области задержан мужчина, который продавал в интернете детское порно, об этом на своем сайте сообщило региональное управление МВД. Его вычислили правоохранители из Бразилии и передали информацию в российскую полицию через Интерпол.

Рязанские полицейские отмечают, что преступнику 38 лет, он не имел официальной работы, а размещать порнографию начал еще в 2022 году. МВД не сообщает название социальной сети, ограничиваясь фразой про «тематический канал в интернет-мессенджере», и уточняет, что мужчина ориентировался на англоязычную аудиторию, которой продавал доступ к каналу.

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Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина вел канал в Telegram, а также был ранее судим за кражу 17 велосипедов в 2013 году. В пресс-релизе МВД указано, что в ходе обыска в квартире полицейские изъяли телефон и компьютерную технику, на которой обнаружили «большой массив материалов порнографического содержания с участием несовершеннолетних».

Рязанские полицейские задержали подозреваемого после получения информации по линии Интерпола от бразильских правоохранителей — они сообщили о том, что создатель канала с детской порнографией может находиться на территории области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о распространении детской порнографии в Интернете (пункт «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ).

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