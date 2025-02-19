Россиянина осудили за отправку порно несовершеннолетним девочкам

Жителя Петербурга Николая Погудина приговорили к 12 годам исправительной колонии строгого режима по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п.б ч.5 ст.132 УК) и незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов (п.б ч.3 ст.242 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

В пресс-релизе сказано, что петербуржец нашел во «Вконтакте» страницы двух девочек 2012 и 2013 года рождения и совершил в их адрес «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших».

Российский бренд обвинили в краже культурного наследия Кыргызстана Граждане республики требуют не присваивать их ценности. Хозяйка компании нагрубила в ответ, но извинилась Интернет и мемы 11 минут чтения

Как пишет 78.ru, в ходе переписки Погудин отправлял девочкам порнографические материалы и в ответ просил их присылать ему обнаженные фотографии.

Отмечается, что судебный процесс проходил в закрытом режиме. Обвиняемый частично признал свою вину. Помимо лишения свободы Погудину запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми в течение 12 лет.

НКВД «высосал из пальца» дело о свержении советского строя Они расстреляли десятки человек, а через несколько лет признали, что это выдумка. Но один народ России почти исчез Политика 9 минут чтения

Ранее стало известно, что казанский суд приговорил трех студентов из Египта к срокам заключения от 8 лет и трех месяцев до 8,5 лет за изнасилование 14-летней школьницы. О случившемся девочка рассказала своему отцу, который подал заявление в полицию. Все трое обвиняемых учились в местном медицинском университете, откуда их отчислили.

Кроме того, в январе этого года пенсионера из Брянской области приговорили к 12 годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в 500 тысяч рублей за иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своих соседей.