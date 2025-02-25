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Мир

Тело женщины могло пролежать в квартире три года из-за недосмотра соцработников

18:17 25.02.2025

38-летняя Лора Уинхэм из графства Суррей в Великобритании умерла после того, как работники социальной службы не предприняли реальных попыток помочь ей, сообщает The Independent со ссылкой на данные судебного заседания. Женщина страдала от психического заболевания и не покупала еду, потому что ей перестали платить пособие по инвалидности.

Журналисты сообщают, что Уинхэм боялась выходить из дома надолго и верила, что активная социальная жизнь вредит ее здоровью. Она перестала поддерживать контакты с родственниками, не ходила на работу и не могла починить сломанный телефон. В 2017 году ее квартиру посетила полиция, по итогам визита правоохранители попросили социальную службу связаться с женщиной. Они отметили, что Уинхэм не знает, как обратиться за помощью, и почти не ест.

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Социальные работники попытались позвонить Уинхэм, несмотря на то, что имели информацию о том, что женщина глухая и больше не имеет телефона. Затем они отправили ей письмо, на которое не получили ответа. Вместо визита в квартиру Уинхэм социальная служба закрыла дело женщины, несмотря на просьбу полиции. В этом же месяце она перестала вести свой дневник и календарь и, как считает ее семья, умерла.

Выплата пособия прекратилась после того, как ответственные за ее выплату чиновники не получила ответа на свои письма. Выступавший на суде независимый эксперт заявил, что в этих случаях работники «упустили возможность активного расследования», почему их подопечная не явилась за получением помощи.

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За месяц до предполагаемой даты смерти Уинхэм писала в своем дневнике, что последний раз посещала продуктовый магазин более 30 дней назад. Тело женщины обнаружили в квартире только в мае 2021 года, когда обеспокоенная семья женщина попросила полицию проверить состояние женщины.

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