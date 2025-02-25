СМИ: США убедили Украину подписать соглашение по металлам без гарантий безопасности

Украина и США согласовали условия сделки по редкоземельным металлам после того, как США отказались от требований о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от разработки ресурсов. При этом в соглашении не упоминаются гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Как пишет издание, в Украине надеются, что соглашение поможет улучшить отношения с администрацией Дональда Трампа и станет одним из шагов к долгосрочным обязательствам США в области безопасности. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина назвала соглашение «частью более масштабной картины».

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Окончательная версия договора датирована 24 февраля этого года. Согласно документу, с которым ознакомилось Financial Times, соглашение предусматривает создание специального фонда, куда Украина будет вносить 50% доходов от разработки минеральных ресурсов, нефти и газа. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине. При этом его деятельность не будет охватывать работу компаний «Нафтогаз» и «Укрнафта», которые уже пополняют украинскую казну.

В то же время в соглашении не прописаны гарантии безопасности, на которых ранее настаивала Украина. Также остались открытыми вопросы о размере доли США в фонде и условиях сделок о «совместном владении». Решения по ним должны быть приняты при подписании последующих соглашений, передает Financial Times.

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Издание отмечает, что соглашение одобрили министры юстиции, экономики и иностранных дел обеих стран. Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие недели приехать в Белый дом для его подписания.

Ранее Украина отказалась подписывать предложенный США проект соглашения по редкоземельным металлам. Тогда в Киеве настаивали на уменьшении суммы выплат США с 500 миллиардов долларов до 90 миллиардов. По данным Financial Times, изначальный вариант договора также подразумевал «100-процентный финансовый интерес» США в создаваемом в Украине инвестиционном фонде.