СМИ: Украина не согласна с суммой компенсации США

Власти Украины не согласились с условиями нового проекта договора по редкоземельным металлам и настаивают на уменьшении суммы более, чем в пять раз, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Договор вряд ли будет подписан в ближайшее время.

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на подписании в текущей редакции, среди условий договора — создание фонда, в который Украина будет перечислять доходы от продажи ресурсов до тех пор, пока США не получат 500 миллиардов долларов. Трамп считает, что именно столько его страна потратила на помощь Украине. Bloomberg утверждает, что в Киеве с такой оценкой не согласны и оценивают объем помощи в 90 миллиардов долларов.

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Источники Bloomberg сообщают, что это не единственный пункт проекта договора, который беспокоит власти Украины. По их словам, президент страны Владимир Зеленский не готов подписать нынешний проект, потому что он содержит «сомнительные элементы».

22 февраля Дональд Трамп выступил на конференции консерваторов (CPAC), где озвучил уже иные условия — теперь он считает, что США также должны получить доходы от продажи нефти и всего, что «можно получить». По информации русской службы «Голоса Америки», сумму оказанной помощи с февраля 2022 года президент США оценил в сумму 350 миллиардов долларов. Он не уточнил причину пересчета суммы, но подчеркнул, что требования к компенсации средств связаны с тем, что, по его мнению, США «оказали помощь ни за что», а страны Европы предоставили помощь Украине «в виде займа».

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Трамп не назвал примерную дату заключения договора и отказался спрогнозировать примерные сроки завершения российско-украинского конфликта. Он заявил, что его администрация «в середине переговоров по всем вопросам». Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил Financial Times, что Белый дом не согласен с критикой условий договора. По его мнению, текст соглашения «согласовывает интересы американского народа с интересами народа Украины».