Расчленившая девятилетнего сына женщина рассказала о долгах и желании покончить с собой

Признавшаяся в убийстве собственного девятилетнего сына жительница Перми Ирина Шатова рассказала на суде о причинах и способе совершения преступления, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. По словам женщины, она собиралась покончить с собой из-за долгов на 50 миллионов рублей и решила «взять с собой сына».

Убийство произошло в ночь на 12 июля прошлого года, тело мальчика нашли расчлененным в чемодане на площадке мусорных контейнеров в центре Перми, сообщило агентство со ссылкой на следствие.

В Пермском краевом суде адвокат Шатовой озвучил ее показания, передает корреспондент издания. Согласно показаниям, женщина оказывала брокерские услуги как физлицо, клиентов помогал привлекать муж, но пара развелась и весной 2024 года мужчина уехал в США. Шатова торговала акциями, с частью клиентов «были подписаны расписки о получении денежных средств», процитировало показания РИА «Новости».

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С февраля прошлого года из-за падения рынка ценных бумаг и финансовых потерь Шатова «испытывала стресс», но к психологу не обращалась, надеясь справиться самостоятельно. С конца июля некоторые кредиторы начали угрожать ей по телефону. Когда общая сумма задолженности составила около 50 миллионов рублей, женщина «получила отказ от клиента в займе для работы и исполнения обязательств».

«Рухнула моя последняя надежда. Решила свести счеты с жизнью и взять с собой сына, так как ему было бы сложно жить без меня», — прочитал адвокат заявление своей подзащитной. По словам Шатовой, она взяла провод от телефона и начала душить ребенка. «Накинула на шею шнур, завязала на простой узел и потянула за концы <…> это длилось около трех минут», — говорится в заявлении матери мальчика.

Подумав, что после удушения сын не умер, мать взяла нож и порезала ребенку горло. «Потом нанесла ему три ножевых ранения, как мне казалось, в район сердца, чтобы он ушел безболезненно. Хотела убить себя… но не смогла», — прочитал адвокат слова Шатовой.

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По словам женщины, вместо самоубийства она купила бутылку водки и выпила. В рассказе корреспондента о показаниях подсудимой не говорится о том, что было непосредственно после гибели сына. Следственный комитет рассказывал, что в ночь убийства Шатова «с целью сокрытия следов преступления переместила в чемодане тело ребенка к мусорным контейнерам в Ленинском районе».

Позднее женщину задержали правоохранители, и она подписала признание в убийстве мальчика.

Шатовой 34 года. Ее погибший девятилетний сын не ходил в школу, так как до развода родители планировали уехать жить «в другую страну», где собирались отдать мальчика в «постоянное» учебное заведение. Ребенок занимался по учебным тетрадям, умел считать и писать, сообщили РИА «Новости».

На суде адвокат привел характеристики на Шатову от ее знакомых, согласно которым мать любила своего сына, «отличалась дисциплинированностью, послушностью, неконфликтным характером, отлично училась, окончила вуз, много читала, работала в автоцентре, где ее ценили».