Оставившей тело своего сына в чемодане у мусорки женщине предъявили обвинение

Жительнице Перми, которую следствие подозревает в убийстве своего сына, предъявили обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что в ночь с 11 на 12 июля 2024 года обвиняемая, находясь в своей квартире, расположенной в Мотовилихинском районе города Перми, путем удушения совершила убийство своего 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. С целью сокрытия следов преступления обвиняемая в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в Ленинском районе города Перми», — говорится в заявлении СК.

О задержании женщины стало известно накануне. Пресс-служба СК утверждает, что ее зовут Ирина Шатова, ей 34 года. Позже пресс-служба опубликовала видео задержания женщины.

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В СК отметили, что Шатова не признала свою вину. Следствие намерено запросить для нее меру пресечения в виде заключения под стражу. В пресс-службе также заявили, что сотрудники СК провели осмотр места происшествия, на данный момент они занимаются поиском и допросами свидетелей и проведением необходимых экспертиз.

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О том, что чемодан с телом ребенка нашли около мусорных контейнеров, стало известно 12 июля. В региональном СК тогда заявили, что ребенку предположительно от шести до восьми лет. Чемодан с его телом обнаружил местный житель. Позже выяснилось, что ребенку девять лет.

СК по Пермскому краю также опубликовал видео, на котором женщина в белом лонгсливе везет чемодан. В телеграм-каналах появились и другие видеозаписи с Шатовой. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье об «убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).

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