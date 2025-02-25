Задержанный десятки раз в аэропорту мужчина обвинил пограничников в расизме

Гражданин Австралии Хьюберт Игбиноба подал в суд на правительство своей страны за то, что его постоянно задерживают и тщательно досматривают при прохождении пограничного контроля в аэропорту, сообщает The Guardian со ссылкой на материалы судебного заседания. Он считает действия пограничников «системным расизмом».

Игбиноба заявил, что его 32 раза задерживали в аэропорту Сиднея при въезде в страну в период с 1998 по 2020 год. Мужчина утверждает, что это происходило почти каждый раз, когда он пересекал границу. Игбиноба гражданин Австралии нигерийского происхождения, он получил паспорт страны в 2004 году.

Российский бренд обвинили в краже культурного наследия Кыргызстана Граждане республики требуют не присваивать их ценности. Хозяйка компании нагрубила в ответ, но извинилась Интернет и мемы 11 минут чтения

Мужчина отметил, что каждый раз его подвергали личному досмотру, а технику изымали и изучали. В отдельных случаях ему приходилось задерживаться в аэропорту на срок до четырех часов. Игбиноба заявил суду, что часто он был «одним из немногих людей с темной кожей и очевидной африканской этнической принадлежностью» во время прохождения пограничного контроля. Людей других этносов, по его словам, не подвергали «дискриминационному обращению».

Игбиноба считает эти факты проявлением «системного расизма» — он утверждает, что никогда не был судим, не обвинялся в наличии криминальных связей, не имеет штрафов за нарушение таможенного или иммиграционного законодательства. Кроме того, ни в одном из случаев задержания ему не предъявлялось никаких обвинений. Правительство страны подтвердило эти данные.

Здесь правят женщины В этой деревне почти нет мужчин, домашнего насилия и алкоголизма. Решения жительницы принимают все вместе Мир 8 минут чтения

Мужчина сообщил, что органы власти предлагали ему выплату в 80000 долларов за отзыв заявления, но он намерен добиться справедливого решения суда, дело находится на рассмотрении с 2020 года. Во время слушаний представители полиции отказались предоставить суду и Игбинобе информацию о причинах, по которым его выбирали для досмотра, сославшись на секретный статус протоколов безопасности в аэропортах.