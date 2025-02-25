Попытки Маска сэкономить на USAID довели жителей Африки до голода

Около двух миллионов жителей африканского Судана, самой голодающей страны мира по версии ООН, пострадали от прекращения помощи американской организации USAID. В Судане пришлось закрыть 80% бесплатных столовых, «люди стучатся в двери и кричат на улицах от голода», рассказали Би-би-си местные волонтеры. Работа USAID неоднократно оказывалась под критикой со стороны миллиардера Илона Маска.

По словам волонтеров, в Судане закрылось более 1100 «коммунальных кухонь» — столовых, которые управляются низовой сетью активистов. Нуждающиеся люди по привычке продолжают приходить к дверям кухонь, рассказал Би-би-си один из организаторов этих «комнат экстренного реагирования» Дуа Тарик.

Глава фонда частных пожертвований «Коалиция взаимопомощи Судана» Андреа Трейси, бывшая сотрудница USAID, рассказала журналистам, что сейчас некоторые столовые пытаются получить еду в кредит у местных рыбаков и фермеров. Однако очень скоро в фонде ожидают, «что многие люди будут голодать». По словам Трейси, даже если американская помощь возобновится, она «никогда не будет такой, как раньше».

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Представители Всемирной продовольственной программы ООН сообщили Би-би-си, что прекратилось финансирование всех 13 действующих грантов USAID для Судана.

В прошлом месяце президент Дональд Трамп своим указом приостановил на 90 дней предоставляемую американским Агентством по международному развитию (USAID) международную помощь — для проверки, служит ли она «интересам США». Госдепартамент сделал исключение для экстренной продовольственной помощи, но представители суданских организаций заявили журналистам, что в итоге на практике началась «значительная путаница и неопределенность».

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В Судане идет гражданская война, противоборствующие стороны убили десятки тысяч человек, заставив миллионы людей покинуть свои дома. В апреле 2023 года в стране начался голод, сейчас как минимум в пяти провинциях страны он официально признан властями. Поначалу «коммунальные кухни» существовали на пожертвования местных жителей и диаспор суданцев за рубежом, но позже к финансированию подключились международные организации, в том числе USAID. До сих пор USAID обеспечивало 70-80% финансирования, сообщила Би-би-си.

В Госдепартаменте США Би-би-си сказали, что «процесс пересмотра помощи — это не ее прекращение, а реструктуризация, чтобы обеспечить безопасность, силу и процветание Соединенных Штатов».