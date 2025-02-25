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Мир

СМИ: Венгрия захотела исключить из санкционных списков некоторых россиян

21:19 25.02.2025

Венгрия хочет исключить восемь человек из санкционного списка Евросоюза против России и получить новые гарантии по переговорам о транзите газа через территорию Украины, прежде чем согласиться на продление санкций, которое должно быть одобрено Евросоюзом до 10 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

Имена тех, с кого венгерские власти хотят снять ограничения, не называются. Постоянное представительство Венгрии при Евросоюзе от комментариев отказалось, отмечает Reuters.

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Агентство пишет, что накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в фейсбуке, что Будапешт «не согласится на поспешное» продление санкций в отношении отдельных лиц. «В этом санкционном списке есть люди, которых на самом деле там не должно быть», — заявил Сийярто во время пресс-конференции в Брюсселе.

Как отмечает Reuters, санкции Евросоюза в отношении России, введенные после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году, должны продлеваться каждые шесть месяцев. При этом решение о продлении должно быть принято единогласно всеми членами Евросоюза. По данным агентства, Будапешт часто использовал эти продления в качестве возможностей получить выгоду.

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Ранее стало известно, что Южная Корея отменила часть санкций в адрес России и разрешила поставки медицинского оборудования, которое «носит гуманитарный характер и вероятность использования которого в качестве вооружения является относительно небольшой». 

Кроме того, в начале февраля сообщалось, что Российский Союз нефтегазопромышленников (СНГПР) заключил договоры с двумя американскими компаниями, предоставляющими услуги по лоббированию интересов. Так СНГПР попытался продвинуть в США идею о снятии санкций.

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