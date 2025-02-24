EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Южная Корея частично сняла санкции с России

21:57 24.02.2025

Южная Корея решила отменить санкционные ограничения на поставки медицинского оборудования в Россию. Новые правила вступят в силу 28 февраля. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на южнокорейское министерство промышленности, торговли и ресурсов.

Отмечается, что поставлять в Россию можно будет только то оборудование, которое «носит гуманитарный характер и вероятность использования которого в качестве вооружения является относительно небольшой». Это могут быть, например, рентгеновские аппараты и оборудование для радиационной визуализации.

Что о войне знает Дональд Трамп?
Что о войне знает Дональд Трамп?
Судя по его риторике, не то, что она представляет собой на самом деле
Политика4 минуты чтения

Как пишут «Ведомости», при принятии решения о частичной отмене санкций министерство промышленности, торговли и ресурсов Южной Кореи опиралось в том числе на жалобы компаний-экспортеров, которые столкнулись с трудностями. Теперь они должны будут лишь сообщить ведомству о том, что поставляют свою продукцию в Россию. 

В декабре прошлого года власти Южной Кореи ввели санкции против 11 физических лиц и 15 компаний из России в связи с их участием в военном сотрудничестве с Северной Кореей. «Ведомости» тогда отмечали, что это было первое подобное решение с момента начала военного сотрудничества между Россией и КНДР.

Я хочу лишить свою мать родительских прав
Я хочу лишить свою мать родительских прав
Она психически больна, я пытаюсь забрать у нее брата и сестру
Общество7 минут чтения

Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал 16-й пакет санкций, которые ввели против России. Согласно документу, в Россию запретят ввозить некоторые товары, а также отключат 13 российских банков от системы международных платежей SWIFT. Кроме того, ограничения касаются нефтяной и авиационной отраслей, грузоперевозок, «теневого флота» и запрета на работу подконтрольных российским властям СМИ.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования