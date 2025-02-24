Южная Корея частично сняла санкции с России

Южная Корея решила отменить санкционные ограничения на поставки медицинского оборудования в Россию. Новые правила вступят в силу 28 февраля. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на южнокорейское министерство промышленности, торговли и ресурсов.

Отмечается, что поставлять в Россию можно будет только то оборудование, которое «носит гуманитарный характер и вероятность использования которого в качестве вооружения является относительно небольшой». Это могут быть, например, рентгеновские аппараты и оборудование для радиационной визуализации.

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Как пишут «Ведомости», при принятии решения о частичной отмене санкций министерство промышленности, торговли и ресурсов Южной Кореи опиралось в том числе на жалобы компаний-экспортеров, которые столкнулись с трудностями. Теперь они должны будут лишь сообщить ведомству о том, что поставляют свою продукцию в Россию.

В декабре прошлого года власти Южной Кореи ввели санкции против 11 физических лиц и 15 компаний из России в связи с их участием в военном сотрудничестве с Северной Кореей. «Ведомости» тогда отмечали, что это было первое подобное решение с момента начала военного сотрудничества между Россией и КНДР.

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Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал 16-й пакет санкций, которые ввели против России. Согласно документу, в Россию запретят ввозить некоторые товары, а также отключат 13 российских банков от системы международных платежей SWIFT. Кроме того, ограничения касаются нефтяной и авиационной отраслей, грузоперевозок, «теневого флота» и запрета на работу подконтрольных российским властям СМИ.