Чайные листья могут очищать воду

Химики из Северо-Западного университета США изучили способность чайных листьев при заваривании чая очищать воду от тяжелых металлов, таких как свинец и кадмий. Выводы из своей научной работы ученые изложили на сайте университета.

По мнению авторов исследования, свойства чайных листьев до сих пор изучены недостаточно относительно «огромного экономического и культурного значения» чая во всем мире. Для эксперимента ученые взяли различные виды чая: черный, зеленый, улун и белый, а также травяные чаи: ромашковый и ройбос.

Ученые нашли новую причину глобального потепления Недостаток облаков на небе нагревает планету Мир 7 минут чтения

Исследователи попробовали заваривать чай разного помола как в пакетиках из разного материала, так и без них. В воду они предварительно добавляли свинец, медь, цинк и кадмий. Во время эксперимента воду нагревали до температуры чуть ниже 100 градусов по Цельсию, а потом добавляли тот или иной вид чая и держали его в воде от нескольких секунд до 24 часов. После этого ученые измеряли количество оставшихся в воде металлов.

Ученые выяснили, что пакетик черного чая, который заваривали 3-5 минут, может удалить около 15 процентов свинца из воды. При этом чем дольше чайные листья держат в воде, тем больше свинца они могут адсорбировать.

Здесь правят женщины В этой деревне почти нет мужчин, домашнего насилия и алкоголизма. Решения жительницы принимают все вместе Мир 8 минут чтения

Соавтор исследования Бен Шиндель подчеркнул, что чаем нельзя пользоваться для очистки воды с большим количеством тяжелых металлов, но эту информацию можно использовать в исследованиях общественного здравоохранения.

«Если бы люди выпивали дополнительную чашку чая в день, со временем мы, возможно, увидели бы снижение заболеваемости, тесно связанной с воздействием тяжелых металлов, — предположил Шиндель. По словам химика, будущие исследования на основе его работы могли бы попытаться связать употребление чая со снижением сердечно-сосудистых заболеваний.