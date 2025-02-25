EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Чайные листья могут очищать воду

16:29 25.02.2025

Химики из Северо-Западного университета США изучили способность чайных листьев при заваривании чая очищать воду от тяжелых металлов, таких как свинец и кадмий. Выводы из своей научной работы ученые изложили на сайте университета.

По мнению авторов исследования, свойства чайных листьев до сих пор изучены недостаточно относительно «огромного экономического и культурного значения» чая во всем мире. Для эксперимента ученые взяли различные виды чая: черный, зеленый, улун и белый, а также травяные чаи: ромашковый и ройбос.

Ученые нашли новую причину глобального потепления
Ученые нашли новую причину глобального потепления
Недостаток облаков на небе нагревает планету
Мир7 минут чтения

Исследователи попробовали заваривать чай разного помола как в пакетиках из разного материала, так и без них. В воду они предварительно добавляли свинец, медь, цинк и кадмий. Во время эксперимента воду нагревали до температуры чуть ниже 100 градусов по Цельсию, а потом добавляли тот или иной вид чая и держали его в воде от нескольких секунд до 24 часов. После этого ученые измеряли количество оставшихся в воде металлов.

Ученые выяснили, что пакетик черного чая, который заваривали 3-5 минут, может удалить около 15 процентов свинца из воды. При этом чем дольше чайные листья держат в воде, тем больше свинца они могут адсорбировать.

Здесь правят женщины
Здесь правят женщины
В этой деревне почти нет мужчин, домашнего насилия и алкоголизма. Решения жительницы принимают все вместе
Мир8 минут чтения

Соавтор исследования Бен Шиндель подчеркнул, что чаем нельзя пользоваться для очистки воды с большим количеством тяжелых металлов, но эту информацию можно использовать в исследованиях общественного здравоохранения.

«Если бы люди выпивали дополнительную чашку чая в день, со временем мы, возможно, увидели бы снижение заболеваемости, тесно связанной с воздействием тяжелых металлов, — предположил Шиндель. По словам химика, будущие исследования на основе его работы могли бы попытаться связать употребление чая со снижением сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования