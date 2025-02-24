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Мир

Женщина избила угрожавшего выпрыгнуть из машины сына

23:06 24.02.2025

В Китае женщина по фамилии Чжан остановила свою машину на скоростной автомагистрали и вытащила из нее своего сына. Она избила мальчика, который плохо себя вел и угрожал выпрыгнуть из едущего автомобиля. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, случившееся попало на видео, которое завирусилось в соцсетях и вызвало споры о методах воспитания детей. В ролике видно, как женщина одной рукой держит ребенка за куртку, чтобы тот не убежал, а второй — бьет его веткой дерева. Мальчик в этот момент плачет.

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Отмечается, что неизвестно, кто именно снял видео. В свою очередь, Чжан рассказала, что она разозлилась, поскольку ее сын не хотел ехать домой на машине. Мальчик начал шумно протестовать и пригрозил выпрыгнуть из машины. 

«Я поняла, что устное объяснение не работает. Его действия повлияли на мою способность безопасно управлять автомобилем. Я знала, что меня оштрафуют за то, что я остановила машину на шоссе. Но я больше не могла его терпеть. Мне нужно было немедленно преподать ему урок», — заявила Чжан.

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Позже она опубликовала в своих соцсетях видео, на котором ее сын признал свою ошибку. «Я понимаю, что выпрыгивать из машины на скоростной автомагистрали довольно опасно. Это было неправильно. Надеюсь, другие дети не будут учиться на моем примере», — заявил ребенок.

В январе стало известно, что в России ранее судимая за кражу женщина избила ногами своего 11-месячного сына. О произошедшем в Омской области стало известно после того, как ребенка доставили в больницу. Женщина сломала сыну ребра и нанесла другие повреждения, которые в Следственном комитете квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

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