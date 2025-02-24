Препараты для похудения стали причиной десятков смертей

Препараты «Оземпик», «Мунджаро» и их аналоги, используемые для снижения веса и лечения диабета, стали причиной смерти 82 жителей Великобритании, сообщает The Times. Эти данные подтвердило Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). Издание отмечает, что они вызвали новые опасения по поводу безопасности препаратов.
The Times пишет, что 22 человека умерли после применения лекарств для снижения веса, еще 60 с их помощью лечили диабет второго типа. «Решение о начале, продолжении или прекращении лечения должно приниматься совместно пациентом и его врачом на основе всестороннего анализа положительных сторон и рисков», — заявила главный специалист по безопасности Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Элисон Кейв.
Среди препаратов, которые использовали жители Великобритании, оказались «Мунджаро» — с его применением связали 18 смертей, — а также «Оземпик», «Вегови» и «Рибелсус», которые, как утверждается, стали причиной 29 смертей. The Times отмечает, что во всех этих лекарствах есть активное вещество семаглутид. Кроме того, 35 человек умерли после приема препаратов «Саксенда» и «Виктоза», в которых содержится вещество лираглутид.
По данным The Times, в прошлом году умерла медсестра из Шотландии. Как утверждает издание, ее смерть впервые связали с препаратами для снижения веса. Также 400 человек были госпитализированы после приема таких лекарств.
«Никогда не принимайте лекарство для похудения, если оно вам не прописано. Эти типы лекарств могут быть небезопасны для вас и могут вызывать серьезные побочные эффекты», — отмечает Национальная служба здравоохранения Англии (NHS)
The Times пишет, что препараты, содержащие семаглутид, называют прорывными. Исследования показали, что они могут снизить тягу к алкоголю и замедлить старение. В одном из исследований с участием двух миллионов человек утверждалось, что вещество улучшает здоровье сердца, снижает количество инфекций, уменьшает риск употребления наркотиков и сокращает количество случаев деменции.