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Мир

Препараты для похудения стали причиной десятков смертей

10:10 24.02.2025

Препараты «Оземпик», «Мунджаро» и их аналоги, используемые для снижения веса и лечения диабета, стали причиной смерти 82 жителей Великобритании, сообщает The Times. Эти данные подтвердило Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). Издание отмечает, что они вызвали новые опасения по поводу безопасности препаратов.

The Times пишет, что 22 человека умерли после применения лекарств для снижения веса, еще 60 с их помощью лечили диабет второго типа. «Решение о начале, продолжении или прекращении лечения должно приниматься совместно пациентом и его врачом на основе всестороннего анализа положительных сторон и рисков», — заявила главный специалист по безопасности Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Элисон Кейв.

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Среди препаратов, которые использовали жители Великобритании, оказались «Мунджаро» — с его применением связали 18 смертей, — а также «Оземпик», «Вегови» и «Рибелсус», которые, как утверждается, стали причиной 29 смертей. The Times отмечает, что во всех этих лекарствах есть активное вещество семаглутид. Кроме того, 35 человек умерли после приема препаратов «Саксенда» и «Виктоза», в которых содержится вещество лираглутид.

По данным The Times, в прошлом году умерла медсестра из Шотландии. Как утверждает издание, ее смерть впервые связали с препаратами для снижения веса. Также 400 человек были госпитализированы после приема таких лекарств.

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«Никогда не принимайте лекарство для похудения, если оно вам не прописано. Эти типы лекарств могут быть небезопасны для вас и могут вызывать серьезные побочные эффекты», — отмечает Национальная служба здравоохранения Англии (NHS)

The Times пишет, что препараты, содержащие семаглутид, называют прорывными. Исследования показали, что они могут снизить тягу к алкоголю и замедлить старение. В одном из исследований с участием двух миллионов человек утверждалось, что вещество улучшает здоровье сердца, снижает количество инфекций, уменьшает риск употребления наркотиков и сокращает количество случаев деменции.

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