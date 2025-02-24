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Мир

Зеленский предложил создать «НАТО в Украине»

17:49 24.02.2025

Президент Украины Владимир Зеленский предложил альтернативный вариант предоставления гарантий безопасности Украине в случае отказа в приеме страны в альянс НАТО, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на слова самого Зеленского на международном саммите поддержки Украины.

Речь, по словам Зеленского, идет о «НАТО в Украине». Зеленский рассказал, что он вкладывает в это понятие увеличение воинских контингентов и создание собственных оборонных производств, которые смогут обеспечить стабильный мир. Он также отметил, что Украина не сможет достичь этих целей самостоятельно и поблагодарил всех партнеров, которые «готовы помогать». Зеленский назвал гарантии безопасности «ключом к миру».

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Зеленский считает, что Украина заслужила членство в НАТО и ЕС, а также возможность участвовать в переговорном процессе с Россией. Он отметил, что, по его мнению, «стратегической мишенью России является Европа, европейский образ жизни», а Европа, как и Украина, имеет право определять свою судьбу самостоятельно на переговорах.

Президент Украины заявил, что не доверяет России, и считает необходимым делать шаги, которые способны начать восстанавливать доверие сторон друг к другу. В качестве такого шага Зеленский предложил России провести обмен военнопленными в формате «всех на всех».

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23 февраля Владимир Зеленский заявил, что готов оставить пост президента Украины в обмен на гарантии мира в Украине или вступление страны в НАТО. Он подчеркнул, что членство страны в альянсе, по его мнению, является самым дешевым способом обеспечить безопасность в регионе.

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