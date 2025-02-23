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Политика

Зеленский готов покинуть пост ради мира в Украине

18:31 23.02.2025

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть пост в обмен на гарантии мира в Украине или вступление страны в НАТО. Он также рассказал о желаемых гарантиях безопасности для Украины и о ходе переговоров по договору о редкоземельных металлах.

По информации «Украинской правды», Зеленский во время своей пресс-конференции заявил, что «не собирается быть у власти десятилетия» — он готов оставить пост, «если это будет означать мир для Украины». Он подчеркнул, что хочет добиться гарантий безопасности для Украины сегодня, а не «через 20 лет». По мнению Зеленского, самым дешевым способом дать такую гарантию является решение о принятии страны в альянс НАТО.

Зеленский также заявил, что не подпишет договор о редкоземельных металлах с США в тех формулировках, которые на данный момент предлагает администрация Дональда Трампа. Он отметил, что Украина получила помощи на 100 миллиардов долларов, а «не 350, не 500, не 700».

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Президент Украины считает помощь от США грантом, а не долгом — поэтому, по мнению Зеленского, Украина не имеет обязательств вернуть выделенные деньги, сообщает издание «Громадське». Президента США Дональда Трампа он призвал к «пониманию»: «Хочу, чтобы он услышал, какие гарантии безопасности нужны Украине».

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Текущие условия экономического сотрудничества с США по возможному договору Зеленский назвал обязательством, которое в случае подписание будет вынуждены выполнять «десять поколений украинцев». Ранее агентство Bloomberg сообщало, Трамп требует создать фонд, в который Украина будет перечислять доходы от продажи редкоземельных металлов до тех пор, пока США не получат 500 миллиардов долларов. 22 февраля Трамп также допустил возможность получения доходов от украинской нефти и других ресурсов.

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