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Мир

Бухгалтер воровала деньги и тратила их на мужчин-моделей

18:51 22.02.2025

43-летняя китаянка украла около 620 тысяч долларов на работе, чтобы потратить их на чаевые в «мужском модельном клубе», сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на китайские СМИ. Она работала бухгалтером в Шанхае и присвоила эту сумму всего за три месяца.

Женщина рассказала журналистам, что попала в зависимость от комплиментов молодых мужчин из-за сложностей в семейной жизни — ее собственная семья осталась без средств, а муж не оказывал достаточной поддержки. В попытках обратить на себя внимание она стала активно смотреть стримы с мужчинами, которые за донаты называли ее «сестрой» и «женой», а также обещали «позаботиться, когда она состарится».

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Из-за возросших расходов женщина развелась с мужем, но обнаружила, что общение со стримерами уже не приносит ей требуемого уровня удовольствия. Она начала посещать «мужские модельные клубы», цены на напитки в которых, по информации South China Morning Post, доходили до ста тысяч юаней (почти 14 тысяч долларов). В свой первый поход в клуб бухгалтер потратила 16 тысяч юаней (2200 долларов) при месячной зарплате в шесть тысяч юаней (800 долларов).

Поскольку она не могла позволить себе такие траты самостоятельно, женщина начала присваивать деньги на работе — за три месяца она украла 750 месячных зарплат. При этом, как отмечает South China Morning Post, женщина переводила деньги прямо со счетов компании, когда «чувствовала себя подавленной». В настоящий момент китаянка находится под стражей.

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Она также отметила, что хотела, чтобы «кто-то искренне о ней заботился». Женщина признала, что совершала кражи, однако для своего сына при этом казалась «преданной и трудолюбивой матерью».

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