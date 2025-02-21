СМИ: Россия готова потратить на восстановление Украины сотни миллиардов евро

Россия может согласиться потратить замороженные в Европе примерно 300 миллиардов долларов активов на восстановление Украины, но собирается настаивать использовать часть средств на нужды оккупированных территорий, сообщило Reuters со ссылкой на три источника. Собеседники информагентства назвали это предложение «одной из идей, выдвинутых Москвой» на переговорах с представителями США, состоявшихся в начале недели в Эр-Рияде.

Предложение касается возможного мирного соглашения, уточнили источники Reuters. Речь идет о государственных российских активах, вложенных в европейские, американские и британские гособлигации, хранящихся в европейском депозитарии и заблокированных США и союзниками вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Ранее о том, что Россия может согласиться использовать замороженные активы для восстановления Украины, не сообщалось, уточнили журналисты информагентства. Это может дать представление о том, на какие компромиссы готов пойти Владимир Путин, пишет Reuters.

Главные требования России для прекращения боевых действий включают вывод украинских войск из регионов, на которые она претендует, а также «прекращение амбиций» Украины по вступлению в НАТО, перечислили журналисты. Украина хочет, чтобы Россия вывела войска с территории страны и требует гарантий безопасности от Запада. Администрация Трампа утверждает, что Украина ставит перед собой нереальные, «иллюзорные» цели, пишет Reuters.

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Журналисты агентства сообщили, что им не удалось выяснить, обсуждалась ли идея использования замороженных средств российскими и американскими участниками встречи в Саудовской Аравии. Россия и США провели первые переговоры о прекращении войны в Украине 18 февраля. Дональд Трамп и Путин заявили, что надеются встретиться в ближайшее время, сообщило агентство.

Территория восточной Украины была опустошена войной, сотни тысяч солдат с обеих сторон погибли или получили ранения, а миллионы украинцев уехали в европейские страны или Россию, пишет Reuters. Год назад Всемирный банк оценил стоимость реконструкции и восстановления в 486 миллиардов долларов.