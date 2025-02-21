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Общество

Впервые с начала войны в России возросла убыль населения

21:22 21.02.2025

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину Росстат зафиксировал увеличение убыли населения. Рост составил 20,4%, сообщили «Важные истории». В статистике не были учтены жители оккупированных после февраля 2022 года территорий, уточнили журналисты.

Издание проанализировало доклад Росстата о естественном движении населения. Согласно докладу, в 2024 году в России, без учета аннексированных украинских регионов, умерло 596,2 тысяч человек. В 2023 году убыль составила 495,2 тысяч человек.

Естественная убыль — это превышение числа умерших над числом родившихся. За 2024 год в России родилось на 3,4% меньше детей, а умерло на 3,3% больше человек, сообщили «Важные истории».

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До начала прошлого года естественная убыль россиян снижалась. За 2023 год она сократилась на 17,4%, а за 2022-й — на 42,5%. Уже в первом полугодии 2024 года убыль выросла на 15,2%, в итоге за год, согласно предварительной официальной статистике, население страны сократилось на 123 тысяч человек. Согласно Росстату, сейчас в России живет 146,028 миллиона людей.

К 2030 году население может сократиться еще на три миллиона человек, до примерно 143 миллионов, прогнозировал Росстат.

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Чтобы население России не сокращалось, коэффициент рождаемости должен превышать 2,1 ребенка на одну женщину. Сейчас этот показатель составляет 1,45 новорожденных на одну россиянку, рассказал «Холоду» демограф Дмитрий Закотянский.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в 2023 году назвал стремление девушек сначала получить образование и построить карьеру, а только потом рожать, «порочной практикой». 2024 год власти России объявляли «Годом семьи». За этот год в стране появился закон о запрете «пропаганды чайлдфри», предложение ввести налог на бездетность и выплаты за ранние роды школьникам и студенткам.

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