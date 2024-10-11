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Общество

Для бездетных семей предложили ввести налог до 40 тысяч рублей

00:00 11.10.2024

Директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России Алексей Зубец заявил в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ, что налог на бездетность должен составлять до 40 тысяч рублей.

«Рождаемость, демография — это не мораль, это выживание общества <…>. Цена проекта по демографии — несколько десятков триллионов рублей в год, чтобы он сработал. И эти деньги надо откуда-то брать. Поэтому налог на бездетность, безусловно, должен быть, и он должен быть большим», — утверждает Зубец.

По его словам, бездетные семьи должны платить по 30-40 тысяч рублей. В такую сумму, считает Зубец, обходится содержание «дополнительного ребенка в чужой семье». 

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Также Зубец убежден, что налог должны платить и те семьи, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям. «Не надо делить медицину и финансы», — добавил Зубец.

Кроме того, по его мнению, налог должны платить те, у кого в семье имеется только один ребенок. «Однодетные семьи тоже должны платить, потому что нормальные семьи — это двухдетные семьи. Если у вас в семье один ребенок, то налог на вот эту неполную детность тоже должен быть, только в уменьшенном размере», — заявил Зубец.

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Ранее специалисты из Российского государственного социального университета заявили, что налог на бездетность должен представлять собой процент, на который будет увеличиваться подоходный налог, а также налог на имущество и наследство в размере 0,5% и 5% соответственно.

Как пишет РБК, российское правительство и Госдума пока не рассматривает всерьез возможность введения налога на бездетность, а чиновники высказывают лишь «устные предложения». С подобной инициативой также выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев, в то время как глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что введение налога спровоцирует у россиян страх и недоверие к власти.

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