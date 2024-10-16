Назван способ остановить сокращение населения России

Прибывающие в Россию мигранты могли бы помочь остановить падение рождаемости в России. Однако инициативы властей по регулированию миграции лишь отпугивают иностранцев от жизни в стране. Так считают демографы, с которыми поговорил «Холод».

Демограф Дмитрий Закотянский отметил, что миграция помогала компенсировать низкую рождаемость в России: до 2022 года в страну приезжало порядка 300 тысяч мигрантов. В будущем их число может снизиться до десятков тысяч из-за новых ограничений и правил, которые российские власти вводят против нелегальных мигрантов.

Чтобы население страны не сокращалось, коэффициент рождаемости должен превышать 2,1 ребенка на одну женщину. Сейчас этот показатель составляет 1,45 новорожденных на одну россиянку. По словам Закотянского, стране с высоким уровнем миграции, как правило, не нужно стремиться к коэффициенту в два ребенка. Однако текущий уровень рождаемости в России слишком низкий: его практически невозможно компенсировать с помощью мигрантов. Страна может расти, если на одну женщину приходится хотя бы 1,7 новорожденных.

К 2100 году в России будет меньше 100 миллионов человек Борьба с ЛГБТ, чайлдфри и абортами только усугубляет ситуацию. Вот как можно было бы замедлить сокращение населения Общество 10 минут чтения

«Мы все еще можем рассчитывать на Таджикистан и Узбекистан, однако прирост из этих стран тоже сокращается. Если рисовать картину крупными мазками, то за последние два года мы потеряли около трети трудовых мигрантов — суммарно один-два миллиона. Это плохо для развития страны, но пока не катастрофично, как, например, в Японии с нулевой миграцией, где население к концу века уполовинится», — объяснил демограф.

Тем не менее демограф-исследователь Высшей школы социальных наук в Париже Абы Шукюров считает, что миграция остается лучшим способом компенсировать падение населения России. В этом случае действия властей по ограничению миграции могут лишь навредить демографии, считает он. «Государство делает все, чтобы повысить рождаемость, но при этом ограничивает миграцию», — объяснил Шукюров.

Опрошенные «Холодом» демографы также высказались об инициативах российских властей по улучшению рождаемости России. Шукюров раскритиковал запрет на так называемую «пропаганду чайлдфри» и потенциальное введение налога на бездетность. По его словам, этот налог не помог выправить рождаемость в СССР. Люди, которые не хотят заводить детей, не будут менять свои планы из-за нового налога, уверен демограф.