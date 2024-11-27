В России растет число регионов с выплатами за ранние роды

В девяти регионах России начали действовать программы денежного поощрения ранних родов, еще в трех регионах такие программы собираются запустить. Самые высокие выплаты размером один миллион рублей предусмотрены в Челябинской области для студенток очной форме обучения, обратило внимание издание «Верстка».

Челябинские власти назвали свои выплаты «студенческим капиталом». Получить его могут только семьи студентов вузов и ссузов, где матери ребенка-первенца еще не исполнилось 24 года, либо матери-одиночки того же возраста. Если родители не успели истратить «студенческий капитал» и родили второго ребенка, к остатку средств капитала власти региона обещают начислить 20%.

Власти Ленинградской области решили выплачивать по 140 000 рублей всем девушкам с местной пропиской, родившим первого ребенка до наступления 28-летия. Кроме того, обещаны выплаты по 70 000 рублей матерям, у которых до 30 лет включительно родится второй ребенок.

Выплаты в Пермском крае составили 134 650 рублей за первого ребенка для учащихся высших или профессиональных образовательных учреждений. На эту же сумму могут рассчитывать бывшие студентки, завершившие обучение во время беременности, пишет «Верстка».

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В Карелии студенткам очного отделения младше 25 лет обещают выплачивать до 100 тысяч рублей за первенца. В Мордовии и Самарской области власти запланировали по 100 тысяч рублей любой зарегистрированной на территории региона женщине за роды до 25 лет, узнали журналисты.

В Рязанской области до 2024 года уже действовала подобная программа, но в этом году ее продлили и запланировали платить по 50 тысяч рублей за первенца. Власти Кировской области пообещали родившим или усыновившим младенца женщинам младше 24 лет выплату в размере, который составляет разницу между доходом матери и потолком в 45 794 рублей.

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Три региона, Красноярский и Хабаровский край, а также Вологодская область, собираются в ближайшее время принять законы о выплатах за ранние роды, сообщила «Верстка». Краснояркам и хабаровчанкам младше 23 лет обещаны по 100 тысяч рублей за первого ребенка, вологжанкам — по 100 тысяч рублей за первенца, рожденного в возрасте до 25 лет.

Издание также назвало регионы, где в России сейчас действуют штрафы за «склонение к абортам». Их 14: республики Мордовия и Коми, Забайкальский и Приморский край, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Орловская, Новгородская, Пензенская, Псковская, Смоленская и Тверская области. Еще в трех регионах законопроекты сейчас готовятся к рассмотрению местными парламентами: Марий Эл, Омская и Тюменская области.

В Марий Эл необходимость принять закон о запрете «склонения к искусственному прерыванию беременности» объяснили борьбой с «распространением деструктивных идеологий» и «культивированием эгоизма».