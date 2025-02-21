Пару приговорили к тюрьме за полуобнаженный танец жены

В Сингапуре в районе Бун-Лей полиция задержала 31-летнюю гражданку Вьетнама по имени Нгуен Тхи Нгок Лан и ее мужа, 36-летнего Адриана Чинг Ках Сианг, после того, как женщина в течение двух часов вела трансляцию полуобнаженного танца, а ее муж находился рядом и наблюдал за ней. Об этом сообщает South China Morning Post и CNA.

Отмечается, что Нгуен находилась на открытой террасе на первом этаже, поэтому ее легко могли заметить прохожие. По данным суда, она регулярно проводит прямые трансляции в TikTok и во вьетнамском приложении MMlive. В этот раз женщина решила послушаться своих подписчиков и провести трансляцию практически обнаженной в обмен на донаты.

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CNA пишет, что 27 сентября прошлого года Нгуен надела полупрозрачное платье и вышла на террасу, где перед ней на штативе стоял телефон. Женщина начала «танцевать и совершила несколько непристойных действий», передает издание.

Ее заметил 32-летний мужчина, имя которого не называется. Он позвонил своей жене, вместе с которой он записал происходящее на телефон для доказательств и вызвал полицию. В материалах дела сказано, что Нгуен вышла на террасу в рабочий и учебный день, из-за чего ее могли увидеть дети.

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После задержания Нгуен сначала отрицала свою вину, но затем ей предъявили видеодоказательства. Ее муж утверждал, что женщина обнажилась случайно. Суд приговорил обоих супругов к трем неделям тюремного заключения.

«От всего сердца я приношу извинения суду и народу Сингапура. Мы признаем свою ошибку и очень раскаиваемся в своих действиях», — заявил на заседании суда Чинг. Он добавил, что члены его семьи испытали «огромный стресс» из-за освещения инцидента в прессе. Чинг также потребовал наложить запрет на разглашение информации о личностях пары ради благополучия его матери и «защиты достоинства» Нгуен, однако суд отказался это сделать.