США могут полностью выйти из ООН

Конгресс США рассмотрит законопроект о полном выходе страны из Организации объединенных наций (ООН). Соответствующий документ внесли в американский парламент несколько сенаторов-республиканцев. Его текст опубликован на сайте главы комитета по энергетике Майка Ли, который вместе с сенаторами Маршем Блэкберном и Риком Скоттом выступил соавтором законопроекта.

В документе есть положения о прекращении финансирования ООН и связанных с ним агентств и программ из американского бюджета, а также о запрете на участие армии США в миротворческих операциях ООН. Кроме того, в случае принятия документ установит запрет на повторное вступление США в организацию без соответствующего одобрения сената.

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Авторы законопроекта назвали его ответом на «годы бесконтрольной бюрократической экспансии и финансовых злоупотреблений со стороны ООН за счет американских налогоплательщиков». В интервью Fox News Ли заявил, что «ООН превратилась в платформу для тиранов и место для нападок на Америку и ее союзников». «Мы должны прекратить за это платить. Поскольку президент Трамп проводит революцию в нашей внешней политике, ставя Америку на первое место, мы должны выйти из этой фиктивной организации и отдать приоритет реальным альянсам, которые обеспечивают безопасность и процветание нашей страны», — заключил конгрессмен.

В свою очередь, другой соавтор законопроекта сенатор Чип Рой подчеркнул, что «несмотря на все деньги и внимание ООН на протяжении десятилетий не могла предотвратить войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии».

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Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп выступал за сокращение финансирования ООН и называл организацию «просто клубом, в котором люди собираются поболтать и хорошо провести время». Снова вступив в должность президента 20 января 2025 года он подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и запрете финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).