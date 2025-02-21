Президент Аргентины подарил Илону Маску бензопилу

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск получил памятный подарок от президента Аргентины Хавьера Милея. Это произошло на Конференции консервативных политических действий в американском штате Мэриленд, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщается, Милей поднялся на сцену во время выступления Маска. В руках он держал бензопилу, которую вручил миллиардеру. В ответ Маск пожал аргентинскому президенту руку, а затем стал размахивать бензопилой, крича: «Это бензопила для борьбы с бюрократией!»

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Издание отмечает, что бензопила была главным символом предвыборной кампании Милея, который обещал использовать ее для сокращения расходов государственного бюджета. Сокращение расходов органов власти США также является главной задачей ведомства, которое возглавляет Маск.

Незадолго до этого Милей оказался в центре скандала и столкнулся с обвинениями в коррупции со стороны оппозиции, которая потребовала его импичмента. Поводом для этого стал пост Милея в соцсети X, в котором он прорекламировал ранее неизвестную криптовалюту.

В течение нескольких часов после публикации поста стоимость монеты резко выросла, а затем также резко упала почти до нуля, оставив без сбережений множество инвесторов. Сам Милей вскоре удалил свой первый пост, заявил, что не имеет никакого отношения к упомянутой криптовалюте и пообещал провести расследование.