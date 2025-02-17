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Мир

Президенту Аргентины грозит импичмент из-за обвинений в мошенничестве с криптовалютой

11:02 17.02.2025

В Аргентине представители оппозиции призвали к импичменту действующего президента страны Хавьера Милея, обвинив его в участии в мошеннической схеме с криптовалютой, пишет CNN.

По данным канала, поводом для обвинений стал пост, который Милей опубликовал на своей странице в соцсети X, на которую подписаны более 3,8 миллиона человек. Аргентинский президент запостил ссылку на проект криптовалюты $LIBRA и написал: «Этот частный проект будет направлен на поощрение роста экономики Аргентины».

Спустя несколько часов Милей удалил этот пост и опубликовал другой. «Я не знал подробностей проекта, и после того, как узнал о нем, я решил не продолжать его распространять», — сказал он.

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Как пишет CNN, на момент публикации первого поста Милея цена $LIBRA была приблизительно нулевой, а основная часть запасов монеты хранилась в нескольких цифровых кошельках. После того как аргентинский президент прорекламировал эту криптовалюту в своем блоге, ее цена за пару часов выросла до пяти долларов, а затем вновь упала до отметки в три цента. 

Специалисты, опрошенные телеканалом, увидели в произошедшем несколько признаков типичного мошенничества с криптовалютой. «Первое, что я увидел, это, что сайт был зарегистрирован накануне, что типично для мошенничества», — сказал эксперт по вопросам криптобезопасности Пабло Саббателла. Он отметил, что сам токен был создан за несколько минут до того, как Милей опубликовал первый пост.

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«Киты (крупные держатели актива) купили монету практически за бесценок. Потом цена взлетела и, пока она росла, они ее продавали. Эта схема известна как pump and dump и она сработала сработала», — сказал Саббателла.

Администрация Милея сначала назвала произошедшее «ошибкой», а затем сообщила, что он распорядился начать расследование. «Президент Хавьер Милей принял решение немедленно привлечь Управление по борьбе с коррупцией для определения фактов неправомерного поведения со стороны кого-либо из членов национального правительства, включая самого президента», — говорилось в сообщении.

Источники CNN сообщили, что купившие монету заранее кошельки заработали на ее продаже от четырех до 87 миллионов долларов.

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