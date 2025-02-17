Президенту Аргентины грозит импичмент из-за обвинений в мошенничестве с криптовалютой

В Аргентине представители оппозиции призвали к импичменту действующего президента страны Хавьера Милея, обвинив его в участии в мошеннической схеме с криптовалютой, пишет CNN.
По данным канала, поводом для обвинений стал пост, который Милей опубликовал на своей странице в соцсети X, на которую подписаны более 3,8 миллиона человек. Аргентинский президент запостил ссылку на проект криптовалюты $LIBRA и написал: «Этот частный проект будет направлен на поощрение роста экономики Аргентины».
Спустя несколько часов Милей удалил этот пост и опубликовал другой. «Я не знал подробностей проекта, и после того, как узнал о нем, я решил не продолжать его распространять», — сказал он.
Как пишет CNN, на момент публикации первого поста Милея цена $LIBRA была приблизительно нулевой, а основная часть запасов монеты хранилась в нескольких цифровых кошельках. После того как аргентинский президент прорекламировал эту криптовалюту в своем блоге, ее цена за пару часов выросла до пяти долларов, а затем вновь упала до отметки в три цента.
Специалисты, опрошенные телеканалом, увидели в произошедшем несколько признаков типичного мошенничества с криптовалютой. «Первое, что я увидел, это, что сайт был зарегистрирован накануне, что типично для мошенничества», — сказал эксперт по вопросам криптобезопасности Пабло Саббателла. Он отметил, что сам токен был создан за несколько минут до того, как Милей опубликовал первый пост.
«Киты (крупные держатели актива) купили монету практически за бесценок. Потом цена взлетела и, пока она росла, они ее продавали. Эта схема известна как pump and dump и она сработала сработала», — сказал Саббателла.
Администрация Милея сначала назвала произошедшее «ошибкой», а затем сообщила, что он распорядился начать расследование. «Президент Хавьер Милей принял решение немедленно привлечь Управление по борьбе с коррупцией для определения фактов неправомерного поведения со стороны кого-либо из членов национального правительства, включая самого президента», — говорилось в сообщении.
Источники CNN сообщили, что купившие монету заранее кошельки заработали на ее продаже от четырех до 87 миллионов долларов.