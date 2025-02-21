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Интернет и мемы

Известный бренд поймали на фотошопе фигур моделей

20:33 21.02.2025

Компания Bershka, принадлежащая испанской группе Inditex, выложила на своем сайте две фотографии модели: оригинальную и отредактированную. На второй модель сделали более худой. На это обратила внимание тикток-блогер под ником delaracreates, передает издание «Коса».

В комментариях пользователи тиктока назвали редактирование фотографии безумием и ненужным действием и отметили, что модель выглядит и так худой на оригинальном снимке. «В версии без фотошопа лучше пропорции и интереснее формы», — написал один из пользователей.

«Модели, которых они отбирают, и так стройные, так зачем же они еще редактируют их фигуры? Неудивительно, что одежда, которую модели якобы носят, никогда не подходит», — отметил еще один комментатор.

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Ранее «Коса» писала, что в Великобритании запретили рекламу бренда одежды Next после того, как редакторы отфотошопили фотографию модели и сделали ее «неестественно худой». Управление рекламных стандартов (ASA) обвинило бренд в «безответственном маркетинге».

Изначально Next отрицал факт редактирования снимка и заявил, что у модели было было «здоровое и подтянутое телосложение, что соответствовало характеру их продукта». В компании также утверждали, что пропорции модели были «сбалансированными», особенно учитывая ее довольно высокий рост в 175 сантиметров. 

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Однако вскоре ритейлер признал, что отредактировал изображение так, чтобы «сохранить акцент на товаре и избежать любого искажения формы тела» модели. 

В 2016 году Управление по стандартам рекламы запретило рекламу Gucci из-за участвовавшей в ней «нездорово худой» модели. В модном доме тогда заявили, что реклама была нацелена на «взрослую и искушенную» аудиторию.

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