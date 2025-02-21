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Мир

Литовские пограничники могут получить право аннулировать ВНЖ

15:04 21.02.2025

Сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литвы могут получить право самостоятельно аннулировать вид на жительство (ВНЖ) страны при обнаружении различных нарушений. Соответствующий законопроект в парламент страны внес депутат Витаутас Синица, пишет местное издание Delfi.

Автор инициативы пояснил, что пограничники часто фиксируют разные нарушения со стороны обладателей ВНЖ, но не имеют полномочий, чтобы принять соответствующие меры. «Сотрудники СОГГ имеют право аннулировать только визы, но не временные виды на жительство. Их выдача, изменение и аннулирования находятся в исключительной компетенции Департамента миграции. Это большая проблема, поскольку в последние годы преобладающей формой правового основания для проживания в Литве является временный вид на жительство», — сказал Синица.

При этом он подчеркнул, что в сложившейся ситуации эффективность контроля, осуществляемого СОГГ, «существенно снизилась». По словам Синицы, если наделить пограничников правом аннулировать временные виды на жительство, выданные иностранцам в Литве, то это уменьшит нагрузку на сотрудников Департамента миграции, а миграционный контроль станет более эффективным. 

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В апреле 2024 года парламент Литвы отклонил законопроект, предлагавший лишать ВНЖ страны россиян и беларусов, которые часто ездят на родину. Авторы иницитивы предлагали лишать видом на жительство граждан России и Беларуси, которые посещают свои родные страны чаще одного раза в три месяца. По их словам, во время таких поездок беларусы и россияне могут быть завербованы спецслужбами.

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