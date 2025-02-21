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Интернет и мемы

Леди Гага репостнула видео с Бузовой

17:37 21.02.2025

Леди Гага сделала репост видео, на котором российская селебрити Ольга Бузова танцует под новую песню американской певицы. Видео с каверами или танцами под Abracadabra, релиз которой состоялся 16 февраля, сейчас очень популярны в сети, а Гага репостит в свой тикток понравившиеся ролики. 

На видео Бузова в зеркальной комнате повторяет движения из оригинального клипа Леди Гаги вместе с двумя профессиональными танцорами. Ролик был выложен в официальном тикток-канале Бузовой, он собрал 1,6 миллиона просмотров. 

Чуть раньше Леди Гага прокомментировала видео, на котором девочка-украинка поет ее новую песню. Видео выложила ее преподавательница вокала Елена Украинец. 

«Как мило!» — написала артистка в комментариях под видео, а затем также репостнула его в своем официальном аккаунте в тиктоке. Ролик уже собрал более 16 миллионов просмотров и получил более 900 тысяч лайков. 

«Я поначалу была в шоке, что она это прокомментировала, что она это увидела, а потом я еще узнала, что она репостнула. Артисты, в принципе, часто комментируют мои видео, но звезда такой величины…», — поделилась Украинец, которая преподает вокал уже около 12 лет и записала уже десятки каверов на популярные песни со своими учениками. Ее экспрессивная манера привлекает многих зрителей в соцсетях, пишет «Настоящее время». 

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После начала полномасштабного российского вторжения Леди Гага написала в соцсетях, что молится за Украину, а позже раскритиковала действия России. 

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Ольга Бузова в октябре 2022 года приезжала на оккупированные Россией украинские территории. Тогда она вместе с представителями Общероссийского народного фронта привезли в самопровозглашенную ДНР партию гуманитарной помощи, писал ТАСС. В сентябре 2023 года Бузова оказалась в центре скандала из-за того, что провела отпуск в Европе. А в марте прошлого года российская певица признавалась в любви к Владимиру Путину. 

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