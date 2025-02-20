Трамп допустил раздачу американцам сэкономленных Маском денег

Часть средств, сэкономленных в результате работы Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) под руководством Илона Маска, может быть выплачена американским налогоплательщикам. Об этом, как пишет газета The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп заявил, выступая на саммите предпринимателей FII Priority в штате Флорида.

«Мы думаем над тем, чтобы вернуть американским гражданам 20%, и направить еще 20% на погашение долга»,— сказал он. Ранее с предложением раздать часть сэкономленных DOGE средств американцам в виде специальных выплат или налоговых возвратов к Маску в соцсети X обратился сооснователь инвестиционной фирмы Azoria Джеймс Фишбек. Он предложил выделить для этого 400 миллиардов долларов — пятую часть от суммы, на которую Маск обещал сократить расходы федерального бюджета США. По подсчетам Фишбека, если поделить эту сумму между домовладениями налогоплательщиков, то получится приблизительно пять тысяч долларов на домовладение. Позже Маск ответил, что «обсудит это с президентом».

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После своего вступления в должность 20 января 2025 года Трамп учредил новое государственное ведомство — Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которое возглавил миллиардер Илон Маск. Незадолго до этого он утверждал, что сможет сократить расходы федерального бюджета США, который сейчас составляет около шести триллионов долларов, на два триллиона.

За последний месяц по инициативе DOGE была заморожена вся иностранная помощь, которую оказывают США и приостановлена работа крупнейшей в мире организации-донора USAID. Кроме того, во многих государственных ведомствах начались массовые увольнения.

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При этом сам Маск в какой-то момент заявил журналистам, что не все его заявления об обнаруженных в ходе проверок работы государственных органов нарушениях могут быть верными. Так, он признался, что его утверждения о потраченных USAID на презервативы для сектора Газа 50 миллионах долларов были неверными.

