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Мир

Шпионивший в пользу России американец живет в Москве под присмотром спецслужб

23:19 20.02.2025

Родившийся в Индиане Дэниел Мартиндейл прожил в Украине более двух лет после начала войны. Он занимался шпионажем и передавал данные российским военным. После того, как его вывезли в Россию, он стал жить в Москве под наблюдением службы безопасности. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, в детстве родители Мартиндейла привили ему неприязнь к американскому правительству. В 2001 году семья переехала в Китай, а оттуда с помощью знакомого, который, как он утверждал, был бывшим российским военным-разведчиком, приехала в Россию. 

В 2018 году Мартиндейл переехал в Россию и занялся изучением русского языка во Владивостоке и преподаванием английского в свободное время. Однако через год его депортировали. При этом издание «Агентство» утверждает, что американец мог приезжать в Россию и раньше. Так, в 2016 году он завел профиль во «Вконтакте» и выложил фото с геометкой из поселка Трудовое Приморского края.

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В 2020 году Мартиндейл поступил в ветеринарную академию в Беларуси, но в страну на учебу его не пустили. Тогда он переехал в Польшу, откуда на горном велосипеде поехал в Украину после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Американец добрался до Киева и направился на восток Украины.

Мартиндейл связался с российскими войсками по телефону через аккаунт в телеграме. «Я попросил о возможности встретиться с российскими войсками. Они сказали мне отправиться дальше на восток. Так я и сделал», — рассказал мужчина.

По дороге он читал русскоязычные посты в соцсетях и общался с местными жителями, которые встречались ему на пути. Мартиндейл пришел к убеждению, что США финансировали раскол Украины и России и что Киев не имел права подчинять себе «отколовшиеся» регионы, отмечает WSJ. Он также оправдывал доказательства преступлений России, совершенных против украинских мирных жителей, утверждая, что Кремль «имеет дело с преступниками».

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Мартиндейл поселился в селе Богоявленка в Донецкой области. Там он выращивал овощи, покупал продукты у местных жителей и помогал им ремонтировать дома, пострадавшие от российских обстрелов. По его словам, соседи считали Мартиндейла международным наблюдателем за войной или наемником, собирающим разведданные.

Живя в Богоявленке, американец отслеживал передвижения и позиции украинских войск, включая местонахождение центра командования и управления бригады, и передавал информацию своим российским контактам. «У меня не было четкого представления о том, были ли переданные мной разведданные полезными или нет», — написал позже Мартиндейл.

Он смотрел новости по российскому телевидению, а когда в село пришли ВСУ, ему «пришлось похоронить на некоторое время его русское “я”». «У [украинских военных] была дурная привычка сообщать мне вещи, полезные для российской разведки», — писал тогда Мартиндейл.

Когда в селе объявили эвакуацию, Мартиндейл не стал уезжать и дождался прихода российских войск. Те увезли его в сторону Ростова-на-Дону и вскоре доставили в Москву. Там его представили как шпиона Кремля. Сейчас у Мартиндейла есть временное политубежище, которое позволяет подать заявку на получение российского гражданства. При этом, по его словам, американец живет под наблюдением службы безопасности и ему говорят, куда он может пойти, а куда нет. 

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