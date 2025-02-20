Создана самая маленькая в мире скульптура

Дэвид А. Линдон из английского города Борнмут установил мировой рекорд и вошел в Книгу рекордов Гиннесса, создав самую маленькую скульптуру в мире. Ее размер составил 0,02517 миллиметра на 0,02184 миллиметра. Об этом сообщает Би-би-си.

Издание отмечает, что на подготовку и воплощение идеи у британца ушло несколько месяцев. По данным Би-би-си, Линдон, инженер по профессии, начал работать микрохудожником в 2019 году. Он прославился созданием миниатюрных произведений искусства, в частности миникопий картин Ван Гога, помещенных в часы. Их продали за 90 тысяч фунтов.

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Созданная им скульптура оказалась примерно того же размера, что и лейкоцит человека — белая клетка крови. Она представляет собой красный кубик Lego. Скульптура оказалась в четыре раза меньше работы британского художника Уилларда Уигана, с которой он установил мировой рекорд в 2017 году. Би-би-си отмечает, что именно он вдохновил Линдона попробовать себя в микроискусстве.

Размер скульптуры Линдона измерила команда Evident Scientific с помощью микроскопа. После этого компания Spectrographic Limited в Лидсе подтвердила, что это самая маленькая скульптура, когда-либо созданная.

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«Я знаю, что это безумие. Я люблю вызовы, люблю дисциплину. Мне нравится видеть заинтересованность и изумление на лицах людей, когда они впервые видят мои работы. Когда видишь это вживую, у тебя сносит крышу. <…> Я приучил себя замедлять дыхание и работать между ударами сердца. Даже пульс моего сердца, бьющийся в пальцах, создает слишком много движений», — рассказал Линдон.

Би-би-си отмечает, что художник использовал собственные микроскопические инструменты ручной работы и работал по 6–10 часов по ночам, чтобы избежать вибраций от дневной жизни.