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Мир

Женщина родила чужого ребенка из-за ошибки при ЭКО и подала в суд на клинику

00:36 20.02.2025

Американка Кристина Мюррей из штата Джорджия забеременела в результате процедуры ЭКО и родила ребенка. Вскоре выяснилось, что в клинике перепутали эмбрионы, и женщина не является биологической матерью малыша. Мюррей подала в суд на клинику. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, Мюррей родила чернокожего ребенка, при этом и она, и донор спермы были белокожими. Она не выкладывала его фото в соцсети и не разрешала своим друзьям и родственникам видеться с ребенком. Женщина также купила домашний набор для ДНК-тестирования. Результаты теста показали, что между ней и ребенком нет биологического родства. Тогда Мюррей сообщила в клинику об ошибке.

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Когда ребенку было три месяца, опеку над ним передали его биологическим родителям. Би-би-си отмечает, что Мюррей добровольно отказалась от родительских прав после того, как адвокаты сообщили ей, что отстоять опекунство в суде у нее практически нет шансов. Теперь ребенок живет со своими биологическими родителями в другом штате и под другим именем.

«Выносить ребенка, влюбиться в него, родить его и создать уникальную особую связь между матерью и ребенком, и все это для того, чтобы его забрали. Я никогда полностью не оправлюсь от этого», — заявила Мюррей.

В иске, который Мюррей подала против клиники Coastal Fertility Specialists, говорится, что женщина до сих пор не знает, перенесли ли врачи ее эмбрион по ошибке другой паре и что с ним могло случиться впоследствии.

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«Это был единичный случай, не затронувший других пациентов. В тот же день, когда была обнаружена эта ошибка, мы немедленно провели углубленную проверку и ввели дополнительные меры безопасности для дальнейшей защиты пациентов и обеспечения того, чтобы подобный инцидент не повторился», — заявили в клинике.

Би-би-си отмечает, что за последние годы против клиник репродуктивной медицины в США было подано несколько исков из-за путаницы в процедурах ЭКО.

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