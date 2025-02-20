Полицейская академия запустила курсы по макияжу для курсантов-мужчин

В Японии одна из местных полицейских академий запустила курсы по макияжу в том числе для офицеров мужчин. Об этом пишет китайское издание South China Morning Post (SCMP).

По его данным, новые курсы открылись в январе в полицейской академии «Фукусимакен Кейсацугакко», которая находится в префектуре Фукусима. Для обучения 60 курсантов учреждение наняло профессиональных консультантов известного японского косметического бренда Shiseido.

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Представители учебного заведения объяснили такой шаг тем, что опрятный и профессиональный внешний вид чрезвычайно важен для полицейского. В академии уверены, что он позволяет создать положительное впечатление, а также укрепить доверие во время взаимодействия офицеров с разными членами общества.

В ходе занятий курсантов научат основным приемам нанесения макияжа, в частности, увлажнению кожи, нанесению праймеров и использованию карандашей для бровей. Кроме того, слушатели курсов получат базовые навыки по укладке волос и выщипыванию бровей.

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Как пишет издание, многие курсанты-мужчины, оказавшиеся на этих курсах, несколько растерялись от обилия косметических средств. Тем не менее большинство из них положительно оценили нововведение. «Я никогда раньше не пользовался косметикой. Однако я считаю, что быть офицером полиции означает часто находиться на виду у публики, поэтому я хочу убедиться, что хорошо выгляжу, прежде чем приступить к работе», — сказал курсант Юсэй Кувабара, который, как пишет SCMP, «полностью преобразился после курса».

Как сообщается, ранее похожие курсы для курсантов запустила другая японская полицейская академия в префектуре Ямагути. Там, обучение будущих полицейских начали с основ правильной техники умывания.