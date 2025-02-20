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Мир

Ученые нашли способ помочь людям пережить ядерную войну и лечение рака

16:33 20.02.2025

Биологи из Китая и США разработали новый метод защиты организма, получившего большую дозу радиации, сообщает газета из Гонконга South China Morning Post (SCMP). По мнению ученых, их открытие может сделать более эффективным удаление опухолей с помощью радиотерапии и помочь людям, пострадавшим при ядерных катастрофах.

Группа ученых исследовала выживаемость мышей после воздействия радиации на брюшную полость. Ученые выяснили, что белок STING (стимулятор генов интерферона) при воздействии радиации ускоряет апоптоз — процесс, при котором уничтожаются поврежденные клетки. Тогда исследователи попробовали отключить STING у некоторых особей.

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Среди мышей, у которых был подавлен синтез белка STING, выживаемость в течение 30 дней составила 67 процентов. При этом 89 процентов обычных мышей погибли в течение 10 дней после облучения, сказано в исследовании, опубликованном в журнале Cell Death and Differentiation.

Оказалось, что у мышей с дефицитом этого белка через четыре дня после облучения средняя высота ворсинок в кишечнике, всасывающих питательные вещества, была примерно в 2,3 раза больше, чем у обычных мышей.

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«Терапия, разработанная на основе нового открытия о белках STING, продемонстрировала большой потенциал в защите от лучевого поражения, улучшении радиотерапии рака и улучшении лечения рака», — сказал один из авторов исследования Иронг Сан из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе и Института биомедицины и здравоохранения Гуанчжоу.

При этом другие исследования говорят, что STING помогает бороться со злокачественными опухолями, запуская процесс, который помогает здоровым клеткам уничтожать вирусы.

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