Ученые нашли способ помочь людям пережить ядерную войну и лечение рака

Биологи из Китая и США разработали новый метод защиты организма, получившего большую дозу радиации, сообщает газета из Гонконга South China Morning Post (SCMP). По мнению ученых, их открытие может сделать более эффективным удаление опухолей с помощью радиотерапии и помочь людям, пострадавшим при ядерных катастрофах.

Группа ученых исследовала выживаемость мышей после воздействия радиации на брюшную полость. Ученые выяснили, что белок STING (стимулятор генов интерферона) при воздействии радиации ускоряет апоптоз — процесс, при котором уничтожаются поврежденные клетки. Тогда исследователи попробовали отключить STING у некоторых особей.

НКВД «высосал из пальца» дело о свержении советского строя Они расстреляли десятки человек, а через несколько лет признали, что это выдумка. Но один народ России почти исчез Политика 9 минут чтения

Среди мышей, у которых был подавлен синтез белка STING, выживаемость в течение 30 дней составила 67 процентов. При этом 89 процентов обычных мышей погибли в течение 10 дней после облучения, сказано в исследовании, опубликованном в журнале Cell Death and Differentiation.

Оказалось, что у мышей с дефицитом этого белка через четыре дня после облучения средняя высота ворсинок в кишечнике, всасывающих питательные вещества, была примерно в 2,3 раза больше, чем у обычных мышей.

Российские гинекологи лечат несуществующие болезни Как распознать низкоквалифицированного специалиста и избежать негативных последствий? Общество 9 минут чтения

«Терапия, разработанная на основе нового открытия о белках STING, продемонстрировала большой потенциал в защите от лучевого поражения, улучшении радиотерапии рака и улучшении лечения рака», — сказал один из авторов исследования Иронг Сан из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе и Института биомедицины и здравоохранения Гуанчжоу.

При этом другие исследования говорят, что STING помогает бороться со злокачественными опухолями, запуская процесс, который помогает здоровым клеткам уничтожать вирусы.