СМИ: США предложили странам G7 не называть Россию агрессором

США выступили против упоминания слов «российская агрессия» в заявлении G7 по случаю третьей годовщины войны в Украине, сообщила Financial Times со ссылкой на пять источников. Представители новой американской администрации возражают против любых подобных формулировок, однако собеседники газеты надеются прийти с ними к соглашению.

Администрация Дональда Трампа расходится с союзниками в вопросе ответственности Москвы за войну, пишет FT. Выступление президента Украины Владимира Зеленского, которое было запланировано на понедельник, тоже пока не удается согласовать, говорят источники издания.

Разногласия начались после того, как президент США фактически обвинил Украину в развязывании войны, назвал Зеленского «диктатором без выборов» и предложил пригласить Россию обратно в «Большую семерку».

Почему партия войны боится переговоров И как у них слепая вера в «верховного» уживается с ожиданием предательства Политика 5 минут чтения

Раньше представители США вместе с другими лидерами стран G7 использовали выражение «российская агрессия» и аналогичные формулировки для описания войны в Украине, напомнили журналистам чиновники. Представители семи ведущих экономик мира собирались традиционно выступить с заявлением о поддержке Украины 24 февраля этого года, в день начала полномасштабного вторжения.

«Мы убеждены, что необходимо проводить различие между Россией и Украиной. Это не одно и то же. Американцы блокируют формулировку, но мы продолжаем работать над ней и надеемся на достижение соглашения», — сказал один из собеседников Financial Times.

Главные союзники Украины Это не США и не Германия, главные союзники — внутри России Политика 4 минуты чтения

За прошлый год в заявлениях лидеров стран G7 российская агрессия упоминалась пять раз, подсчитало издание. «Мы призываем Россию немедленно прекратить агрессивную войну и полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с международно признанной территории Украины», — говорилось в заявлении от февраля 2024 года.

Представители нынешних американских властей склонны описывать войну как «украинский конфликт», сообщили FT два знакомых с вопросом источника. В недавних заявлениях Государственного департамента США используются аналогичные формулировки. В отчете о встрече госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Эр-Рияде дважды упоминается «конфликт в Украине», обратили внимание журналисты.