EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: на связанных с Россией нефтяных танкерах стали происходить взрывы

15:40 20.02.2025

Только за последний месяц в Средиземном море в результате взрывов пострадали три нефтяных танкера, незадолго до этого заходивших в российские порты. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в сфере судоходства и безопасности. Агентство отмечает, что речь идет о трех разных инцидентах, а последний раз в Средиземном море невоенные суда были повреждены в результате взрывов более десяти лет назад.

Так, по данным издания 15 февраля в результате взрыва, причины которого неизвестны, метровую пробоину ниже ватерлинии получил греческий танкер для перевозки сырой нефти Seajewel, стоявший на якоре у порта Савона-Вадо на севере Италии. Еще один танкер для перевозки сырой нефти Seacharm был поврежден взрывом в конце января во время стоянки у средиземноморского порта Джейхан. Также сообщается о танкере Grace Ferrum под флагом Либерии, который получил повреждения у берегов Ливии в феврале.

Лидерам оппозиции пора заканчивать с митингами
Лидерам оппозиции пора заканчивать с митингами
Бывший дипломат Бондарев критикует Кара-Мурзу, Навальную и Яшина и призывает создать политическую партию
Политика5 минут чтения

Источники Reuters подтвердили, что все три судна незадолго до этого заходили в российские порты. Два из них — Seajewel и Seacharm — находятся под управлением  базирующейся в Афинах компании Thenamaris. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Seajewel относится к так называемому «теневому флоту», который Россия использует для торговли нефтью в обход западных санкций. Как отмечает The Insider, ссылаясь на данные сервиса MarineTraffic, в ноябре танкер заходил в румынский порт Констанца, откуда направился в порт Новороссийск 

Российский бренд обвинили в краже культурного наследия Кыргызстана
Российский бренд обвинили в краже культурного наследия Кыргызстана
Граждане республики требуют не присваивать их ценности. Хозяйка компании нагрубила в ответ, но извинилась
Интернет и мемы11 минут чтения

В конце декабря в Средиземном море у берегов Испании затонул российский сухогруз Ursa Major. Причиной, как сообщалось, стал взрыв в машинном отделении. Владеющая судном российская госкомпания «Оборонлогистика» назвали произошедшее «террористической атакой». Эксперты и OSINT-аналитики тогда предполагали, что затонувшее судно направлялось к сирийскому порту Тартус, чтобы вывезти оттуда российскую военную технику. 

Кроме того, в феврале в порту Усть-Луга в Ленинградской области сел на мель танкер Koala. Позже на его корпусе были обнаружены три пробоины в районе машинного отделения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования