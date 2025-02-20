СМИ: на связанных с Россией нефтяных танкерах стали происходить взрывы

Только за последний месяц в Средиземном море в результате взрывов пострадали три нефтяных танкера, незадолго до этого заходивших в российские порты. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в сфере судоходства и безопасности. Агентство отмечает, что речь идет о трех разных инцидентах, а последний раз в Средиземном море невоенные суда были повреждены в результате взрывов более десяти лет назад.

Так, по данным издания 15 февраля в результате взрыва, причины которого неизвестны, метровую пробоину ниже ватерлинии получил греческий танкер для перевозки сырой нефти Seajewel, стоявший на якоре у порта Савона-Вадо на севере Италии. Еще один танкер для перевозки сырой нефти Seacharm был поврежден взрывом в конце января во время стоянки у средиземноморского порта Джейхан. Также сообщается о танкере Grace Ferrum под флагом Либерии, который получил повреждения у берегов Ливии в феврале.

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Источники Reuters подтвердили, что все три судна незадолго до этого заходили в российские порты. Два из них — Seajewel и Seacharm — находятся под управлением базирующейся в Афинах компании Thenamaris. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Seajewel относится к так называемому «теневому флоту», который Россия использует для торговли нефтью в обход западных санкций. Как отмечает The Insider, ссылаясь на данные сервиса MarineTraffic, в ноябре танкер заходил в румынский порт Констанца, откуда направился в порт Новороссийск

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В конце декабря в Средиземном море у берегов Испании затонул российский сухогруз Ursa Major. Причиной, как сообщалось, стал взрыв в машинном отделении. Владеющая судном российская госкомпания «Оборонлогистика» назвали произошедшее «террористической атакой». Эксперты и OSINT-аналитики тогда предполагали, что затонувшее судно направлялось к сирийскому порту Тартус, чтобы вывезти оттуда российскую военную технику.

Кроме того, в феврале в порту Усть-Луга в Ленинградской области сел на мель танкер Koala. Позже на его корпусе были обнаружены три пробоины в районе машинного отделения.