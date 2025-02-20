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Мир

Мужчины в два раза чаще женщин совершают самоубийства

22:21 20.02.2025

Мужчины умирают от самоубийств примерно в два раза чаще женщин, сделали вывод авторы исследования, опубликованного в журнале Lancet Public Health. Из умерших от суицида во всем мире за 2021 год 746 000 человек около 519 000 пришлось на мужчин. Средний возраст мужчин-самоубийц в начале 2020-х годов составил 47 лет, а средний возраст покончивших с собой женщин — 46-49 лет, говорится в исследовании.

Авторами исследования значатся 406 ученых из разных стран мира. Специалисты изучали статистику смертности от самоубийств за последние 30 лет, с 1990 по 2021 год. Согласно результатам исследования, за три десятилетия коэффициент смертности снизился: с примерно 15 смертей на 100 тысяч жителей Земли в 1990 году до девяти на 100 тысяч в 2021-м.

Средний возраст, в котором люди умирали от самоубийств, увеличился примерно на четыре года, сообщили исследователи. Для мужчин средний возраст смерти от суицида в 1990 году составлял 43 года, а у женщин — 42 года.

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Частота попыток самоубийства, потребовавших медицинской помощи, оказалась практически во всех регионах Земли одинаково выше среди женщин, чем среди мужчин. Число смертей от самоубийств с использованием огнестрельного оружия было выше среди мужчин, и существенно различалось по странам и регионам, сообщили авторы исследования.

Странами с самым высоким числом самоубийств, связанных с применением огнестрельного оружия, в 2021 году были США, Уругвай и Венесуэла.

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Самые высокие показатели смертности от всех случаев самоубийств оказались в Восточной Европе (19 на 100 тысяч человек), на юге Африки к югу от Сахары (16 на 100 тысяч человек), а также в центральной части Африки к югу от Сахары (14 на 100 тысяч человек).

В Восточной Европе странами-лидерами по числу суицидов стали Литва (20,6 смертей на 100 тысяч жителей) и Россия (19,9 на 100 тысяч).

В начале 2020-х годов самоубийства находились на 21 месте среди причин гибели людей, этот показатель превышает смертность от СПИДа, сделали вывод исследователи.

Участники команды ученых собирали информацию о смертности от самоубийств из зарегистрированных актов гражданского состояния и местных данных о наблюдениях за смертностью. Исследование профинансировал фонд Билла и Мелинды Гейтс.

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