Филиппинцам предложили денежное вознаграждение за убийство комаров

Власти одного из самых густонаселенных городских центров Филиппин предложили местным жителям денежное вознаграждение за ловлю и убийство комаров. Так власти пытаются остановить распространение лихорадки денге, пишет Би-би-си.

За каждые пять живых или мертвых комаров, а также их личинок, жителям барангая (округа) Аддишн Хиллс в центре столицы Манилы предлагают один песо (менее двух центов США). По словам главы округа Карлито Сернала, живых комаров будут уничтожать с помощью ультрафиолетового излучения.

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Власти решили ввести программу вознаграждения за комаров после того, как из-за лихорадки денге в Аддишн Хиллс умерли двое школьников. С момента начала программы за вознаграждением обратилось более 20 человек, которые нашли 700 комаров и личинок.

«Это один из самых больших и густонаселенных районов. Мы должны что-то сделать, чтобы помочь местным властям», — сказал Сернал.

По его словам, в Аддишн Хиллс, где проживает около 70 тысяч человек, местные органы здравоохранения зарегистрировали 44 случая заболевания лихорадкой денге. Он добавил, что программа вознаграждения должна поддержать уже действующие меры, такие как уборка улиц и ликвидация мест, где скапливается вода, в которой комары откладывают яйца.

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Министерство здравоохранения Филиппин (DOH) сообщило Би-би-си, что ведомство «ценит добрые намерения руководителей местных органов власти», однако не стало комментировать вопрос об эффективности ловли комаров для борьбы с болезнью.

«Мы призываем всех заинтересованных лиц консультироваться и координировать свои действия с местными сотрудниками здравоохранения или региональным офисом DOH в их районе, чтобы узнать о научно обоснованных методах, которые действительно работают», — заявили в Минздраве.

По данным ВОЗ, лихорадка денге — это вирусная инфекция, передающаяся через укусы комаров и вызывающая острое заболевание, похожее на грипп. В некоторых случаях оно может перейти в тяжелую форму, угрожающую жизни человека.

1 февраля Минздрав Филиппин отчитался о 28 234 случаях заражения денге, что на 40% больше, чем в прошлом году.