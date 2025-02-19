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Мир

Супружескую пару обвинили в убийстве 13-летней девочки из-за кражи шоколада

00:54 19.02.2025

Супружескую пару задержали по подозрению в убийстве 13-летней девочки по имени Икра на северо-востоке Пакистана. Она работала у супругов горничной и предположительно украла шоколад. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, девочка скончалась в больнице неделю назад от множественных травм. Согласно предварительному расследованию полиции, Икра подвергалась пыткам. Би-би-си пишет со ссылкой на полученные журналистами фотографии и видеозаписи, что у девочки были переломы рук и ног, а также серьезная травма головы.

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Фермер Сана Улла, 45-летний отец Икры, рассказал изданию, что он приехал в больницу после звонка из полиции за несколько минут до смерти дочери и увидел ее лежащей на кровати без сознания. По словам мужчины, он отправил свою дочь работать, когда ей было восемь лет, поскольку у него были долги. Девочка сменила несколько работодателей и устроилась горничной к Рашиду Шафику и его жене Сане, у которых было восемь собственных детей. Там она зарабатывала около 28 долларов в месяц.

Убийство Икры вызвало всеобщее возмущение и бурную реакцию в соцсетях. «Мое сердце плачет кровавыми слезами. Сколько… людей подвергаются насилию каждый день за пустяковую работу? Как долго бедные люди будут продолжать спускать своих дочерей в могилы таким образом?» — написал активист Шехр Бано на своей странице в соцсети Х.

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Вместе с супружеской парой также задержали преподавателя, который работал в семье. Именно он привез Икру в больницу и после ушел, заявив медикам, что отец девочки умер, а где находится мать, неизвестно.

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