Питание беременных может влиять на вкусы их будущих детей

Ученые выяснили, что младенцам нравится еда, которую употребляли их матери на поздних сроках беременности. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Appetite.

В 2022 году Даремский университет в Великобритании провел исследование, в котором приняли участие 99 беременных женщин на 32 неделе беременности. Позднее, из-за ограничений во время пандемии коронавируса, в окончательную испытуемую группу вошли только 32 здоровых ребенка. Пары матери и младенца поделили поровну на две группы: одной давали капсулы с капустой кале, а другой — с морковью.

Группа исследователей выяснила, что после рождения дети чаще улыбались и меньше плакали, если им давали понюхать те овощи, которые ела их мать во время беременности.

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По словам ведущего автора исследования, профессора Нади Рейссланд, у новорожденных детей очень чувствительное обоняние. «Наш анализ мимики младенцев позволяет предположить, что они более положительно реагируют на запах продуктов, которые их матери употребляли в последние месяцы беременности. Это открывает возможности научить детей лучше воспринимать такие продукты, как зеленые овощи, например, путем их включения в рацион матери во время беременности», — сказала Рейссланд.

Такого же мнения придерживается соавтор исследования доктор Бейза Устун-Элаян. «Если мы будем знакомить детей с этими вкусами на ранних этапах, мы сможем с самого начала формировать у них более здоровые пищевые привычки», — сказала она.

По ее словам, результаты исследования доказали, что процесс формирования пищевых предпочтений начинаются «прямо в утробе матери».

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«Наше исследование показало, что плод может не только ощущать и различать вкусы в утробе матери, но и начинать учиться и запоминать их при многократном воздействии. Это свидетельствует о том, что процесс формирования пищевых предпочтений начинается гораздо раньше, чем мы предполагали», — отметила соавтор исследования.

По данным Би-би-си, в исследовании также принимали участие ученые из Астонского университета и академики из Франции.



