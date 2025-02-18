Ученые заговорили об опасности солнцезащитных кремов для морской среды

Британские ученые призывают «срочно изучить» воздействие солнцезащитных кремов на морскую флору и фауну. По их словам, содержащиеся в кремах химические соединения, которые блокируют ультрафиолетовые лучи, могут привести к обесцвечиванию кораллов и снижению рождаемости рыб. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на обзор ученых, опубликованный в журнале Marine Pollution Bulletin.

По данным ученых, ежегодно в зону коралловых рифов попадает от 6 до 14 тысяч тонн УФ-фильтров. По словам ведущего автора исследования, доктора наук из Плимутского университета Аннелизы Ходж, такие соединения называют «псевдостойкими загрязнителями» из-за их постоянного попадания в морскую среду и возможного накопления в пищевой цепи.

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«Нынешние исследования лишь поверхностно изучают то, как эти химические вещества могут влиять на морскую жизнь», — заявила она.

По данным издания, глобальный рынок солнцезащитных средств стремительно растет: к 2028 году его объем может достичь 13,6 миллиарда долларов. При этом значительная часть этих средств смывается в океаны. Согласно одному из исследований, 1000 отдыхающих на пляже, могут загрязнить океан 35 килограммами крема от загара. Подсчеты основываются на том, что каждый человек использует, в среднем, 36 граммов крема с повторным нанесением каждые 90 минут.

The Guardian пишет, что следы УФ-фильтров были обнаружены не только в оживленных туристических местах, но и в таких отдаленных регионах, как Антарктида. Отмечается, что такие соединения могут попадать в океан напрямую во время купания и косвенно — через пляжный душ или полотенца, которыми вытирали кожу, покрытую солнцезащитным кремом.

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Наиболее распространенным соединением, содержащимся в УФ-фильтрах, является бензофенон — он признан токсичным и, в настоящее время, исследуется Европейским химическим агентством, как возможный нарушитель гормонального фона.

УФ-фильтры, содержащиеся в солнцезащитных кремах, были обнаружены и в сельскохозяйственной среде. Отмечается, что они попадают в переработанную воду, используемую для удобрения почвы, и негативно влияют на растения, снижая их урожайность.



