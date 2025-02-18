EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые заговорили об опасности солнцезащитных кремов для морской среды

17:04 18.02.2025

Британские ученые призывают «срочно изучить» воздействие солнцезащитных кремов на морскую флору и фауну. По их словам, содержащиеся в кремах химические соединения, которые блокируют ультрафиолетовые лучи, могут привести к обесцвечиванию кораллов и снижению рождаемости рыб. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на обзор ученых, опубликованный в журнале Marine Pollution Bulletin.

По данным ученых, ежегодно в зону коралловых рифов попадает от 6 до 14 тысяч тонн УФ-фильтров. По словам ведущего автора исследования, доктора наук из Плимутского университета Аннелизы Ходж, такие соединения называют «псевдостойкими загрязнителями» из-за их постоянного попадания в морскую среду и возможного накопления в пищевой цепи.  

Россиянин похвастался избиением своих детей на весь твиттер
Россиянин похвастался избиением своих детей на весь твиттер
Он утверждал, что все было «по-настоящему, кулаками и ногами». А теперь говорит, что его слова вырвали из контекста
Общество7 минут чтения

«Нынешние исследования лишь поверхностно изучают то, как эти химические вещества могут влиять на морскую жизнь», — заявила она.

По данным издания, глобальный рынок солнцезащитных средств стремительно растет: к 2028 году его объем может достичь 13,6 миллиарда долларов. При этом значительная часть этих средств смывается в океаны. Согласно одному из исследований, 1000 отдыхающих на пляже, могут загрязнить океан 35 килограммами крема от загара. Подсчеты основываются на том, что каждый человек использует, в среднем, 36 граммов крема с повторным нанесением каждые 90 минут.

The Guardian пишет, что следы УФ-фильтров были обнаружены не только в оживленных туристических местах, но и в таких отдаленных регионах, как Антарктида. Отмечается, что такие соединения могут попадать в океан напрямую во время купания и косвенно — через пляжный душ или полотенца, которыми вытирали кожу, покрытую солнцезащитным кремом.

Я служила в военной полиции Израиля, а теперь работаю визажистом в России
Я служила в военной полиции Израиля, а теперь работаю визажистом в России
Многие не поняли мой выбор, но я наконец нашла свое дело
Общество12 минут чтения

Наиболее распространенным соединением, содержащимся в УФ-фильтрах, является бензофенон — он признан токсичным и, в настоящее время, исследуется Европейским химическим агентством, как возможный нарушитель гормонального фона.

УФ-фильтры, содержащиеся в солнцезащитных кремах, были обнаружены и в сельскохозяйственной среде. Отмечается, что они попадают в переработанную воду, используемую для удобрения почвы, и негативно влияют на растения, снижая их урожайность.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования