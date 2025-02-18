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Мир

Уволенной во время беременности женщине выплатят крупную компенсацию

15:31 18.02.2025

В Великобритании суд обязал местную компанию выплатить женщине компенсацию в размере почти 94 тысяч фунтов стерлингов (почти 118 тысяч долларов) за дискриминацию и «несправедливое увольнение» во время ее беременности. Об этом пишет The Independent.

Консультант по инвестициям в компании Roman Property Group Limited города Бирмингем Пола Милуска узнала о своей беременности в октябре 2022 года. В следующем месяце у женщины начался токсикоз — она рассказала, что ее тошнило в офисе каждое утро. Посоветовавшись с врачом, Милуска написала своему начальнику письмо с просьбой разрешить ей работать какое-то время из дома.

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Согласно переписке, которую получил суд, начальник женщины Аммар Кабир позже попросил подчиненную приходить в офис хотя бы несколько дней в неделю и работать «до 16:00, чтобы не было совсем тяжело». 

«О боже, я как раз собиралась вам написать, что хочу взять неделю отпуска. Сегодня меня вырвало шесть раз, и если в ближайшие дни не станет легче, мне придется ложиться в больницу. Я думаю, что не смогу работать даже из дома, не говоря уже об офисе. Мне очень жаль, что не могу вас поддержать сейчас, мне неловко», — написала в ответ Милуска. 

Спустя несколько дней начальник отправил женщине сообщение, которое, по словам судьи Гэрри Смарта, «объективно» свидетельствовало о прекращении трудовых отношений. 

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«Привет, надеюсь, ты в порядке. Думаю, ты уже поняла, что нам придется искать кого-то, кто сможет работать в офисе, так как у нас накопилось много работы. […] сказал, что посчитает отработанные тобой дни, так что до 21-го числа все будет учтено. Надеюсь, скоро увидимся. Нам нужно многое обсудить за пределами работы [эмодзи с раскрытыми ладонями]», — написал он. 

Милуска ответила начальнику, что не понимает почему ее уволили. По ее словам, все это время она работала удаленно, несмотря на проблемы со здоровьем, связанные с беременностью.

По данным издания, Кабир пытался доказать в суде, что не увольнял беременную сотрудницу, которой, как выяснилось, не платили зарплату с 1 декабря. Сообщается, что суд отверг доводы Кабира и присудил уволенной женщине компенсацию в размере 93 616,74 фунтов стерлингов (117 969,10 долларов) за  дискриминацию по причине беременности и «несправедливое увольнение».

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