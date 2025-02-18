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Мир

Шубы из натурального меха снова в моде

14:36 18.02.2025

В течение многих лет в большинстве американских штатов и городах Европы ношение натурального меха считалось табу. Однако тренд на меховые шубы кажется переживает новое рождение, пишет The New York Times. 

Издание пишет, что с приходом холодов в Нью-Йорк многие звезды и блогеры достали свои винтажные шубы из натурального меха и, кажется, не боятся появляться в таких нарядах на публике, хотя еще совсем недавно за это знаменитостей могли «отменить» в соцсетях. В частности, в натуральных шубах были замечены Рианна, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, и никто из них не подвергся критике. 

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В 2024 году по сравнению с 2023-м продажи меха выросли на 14%, сообщила  американская компания электронной коммерции 1stDibs, которая также специализируется на предметах роскоши. По ее данным, среди самых заметных покупок была шуба из лисьего меха Gucci 1997 года, которую в прошлом году продали более чем за 30 тысяч долларов.

В России также растут продажи натурального меха. Так, президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов рассказал РБК, что в 2023 году отрасль впервые за пять лет увидела позитивную динамику продаж меховых товаров в стране, а многие ритейлеры, по его словам, остались довольны своими результатами.  «Текущую ситуацию в пушно-меховой индустрии России мы оцениваем с осторожным оптимизмом», — добавил Столбов. 

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Самым дорогим проданным в 2024 году в России меховым изделием оказалась шуба из соболиного меха. Она стоила 34 миллиона рублей или чуть более 375 тысяч долларов. Второй по стоимости стала шуба из норки. Ее продали за 18 миллионов рублей, что эквивалентно почти 200 тысячам долларов.

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